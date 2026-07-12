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Rescatan en helicóptero a una senderista herida tras sufrir una caída en La Caldera de Taburiente

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La senderista, de 68 años, fue evacuada por el GES desde la zona de Fuente La Mula, en El Paso, tras sufrir un traumatismo de carácter moderado

Rescatan en helicóptero a una senderista herida tras sufrir una caída en La Caldera de Taburiente
Rescatan en helicóptero a una senderista herida tras sufrir una caída en La Caldera de Taburiente. Europa Press

Una senderista de 68 años fue rescatada este sábado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras sufrir una caída mientras se encontraba en la zona de Fuente La Mula, en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en el municipio palmero de El Paso.

El incidente se produjo sobre las 14:24 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió el aviso y activó los recursos de emergencia.

Fue evacuada en helicóptero

Los rescatadores del GES accedieron hasta la afectada, le prestaron una primera atención y la evacuaron en helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Una vez en tierra, la senderista fue asistida por personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al centro hospitalario con un traumatismo de carácter moderado.

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