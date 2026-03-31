El Ejecutivo autonómico impulsa la puesta en marcha del Centro Forestal del Pino de la Virgen como un enclave para la divulgación y la sensibilización de los recursos forestales

Centro Forestal del Pino de la Virgen. Imagen ACFI / Gobierno de Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía impulsa la puesta en marcha del Centro Forestal del Pino de la Virgen, en la isla de La Palma, como un espacio estratégico para la educación ambiental, la divulgación y la sensibilización sobre la importancia de los recursos forestales del archipiélago.

Según informa un comunicado, esta iniciativa se enmarca en las políticas del Ejecutivo autonómico orientadas a potenciar el conocimiento y la conservación del medio natural, promoviendo una ciudadanía más consciente del valor de los ecosistemas forestales .

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, visitó este martes el desarrollo de las obras junto a Eloy Martín, alcalde de El Paso y Omar Hernández, concejal de Medio Ambiente del municipio.

Zapata ha señalado que “los centros forestales son herramientas fundamentales para acercar a la población la realidad de nuestros montes, fomentar su conservación y promover prácticas sostenibles que garanticen su futuro”. Además, señaló que la Consejería trabaja la conservación de estos enclaves desde diferentes vertientes, con labores de prevención y extinción a través de los EIRIF o mejorando la situación agrícola de las medianías con proyectos como ‘Agroforestales La Palma’, “al tiempo que elaboramos y aprobamos normas como la futura Ley de Montes de Canarias, el nuevo Plan Forestal o el Decreto de Prevención y Extinción de Incendios Forestales”.

Centro Forestal del Pino de la Virgen. Imagen ACFI / Gobierno de Canarias

Centro Forestal del Pino de la Virgen

Asimismo, detalló que el Centro Forestal del Pino de la Virgen forma parte del proyecto REDFORMAC (Red de Centros Forestales de la Macaronesia), financiado a través del Programa Interreg MAC 2021-2027, con fondos FEDER al 85%, en una acción conjunta de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde que cuenta con un presupuesto global de más de 830.000 euros y tiene como objetivo consolidar una red de espacios de divulgación forestal en estas regiones, fomentando la cooperación interregional y el intercambio de buenas prácticas.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha promovido el proyecto de adecuación de una infraestructura preexistente para dar cabida a este centro forestal, el cual comprende actuaciones que ascienden a un importe total de 2.070.306,42 €, cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento de El Paso. Esta subvención directa desde la Consejería de TEyE al Ayuntamiento de El Paso se ha financiado a su vez con fondos procedentes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales para los municipios afectados por la erupción del Volcán de Cumbre Vieja en 2021, en el marco de una ayuda de 10.000.000 €.

Un espacio para aprender y sensibilizar

El futuro centro está concebido como un espacio de aprendizaje activo, donde se desarrollarán actividades educativas, talleres y visitas guiadas orientadas a todos los públicos, con especial atención a la comunidad escolar.

Entre sus objetivos destacan la promoción de la conservación de la biodiversidad, la divulgación de la gestión forestal sostenible y la concienciación sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas insulares.

Centro Forestal del Pino de la Virgen. Imagen ACFI / Gobierno de Canarias

Resumen de la actuación

La actuación tiene como objetivo la rehabilitación de una edificación tradicional canaria, propiedad del Ayuntamiento de El Paso, para su transformación en un espacio museístico/ centro de visitantes vinculado a la educación forestal.

El proyecto pone en valor el entorno del Pino de la Virgen, referente natural y patrimonial de Canarias, contribuyendo a la sensibilización ambiental, la conservación del patrimonio y la dinamización cultural del municipio.

Actualmente, las obras se encuentran en una fase avanzada, habiéndose ejecutado prácticamente la cubierta a dos aguas con teja recuperada, así como la colocación de pavimentos interiores y exteriores y gran parte de las instalaciones eléctricas. Quedan pendientes la instalación de carpinterías de madera, la ejecución de barandillas de accesibilidad y trabajos de pintura tanto de interiores como exteriores, actuaciones necesarias para la finalización del proyecto. Se pretende tener la actuación finalizada en junio de 2026.

Coordinación institucional

El Centro Forestal del Pino de la Virgen responde a un trabajo coordinado entre administraciones. El proyecto surge de una iniciativa del ayuntamiento de El Paso, responsable de su ejecución, en colaboración con el Gobierno de Canarias y con financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Con esta actuación, la Consejería refuerza su apuesta por la educación ambiental como herramienta clave para la conservación del territorio, consolidando una red de infraestructuras que contribuirán a proteger y poner en valor los montes de Canarias.