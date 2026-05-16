La II Triaga Extreme – Villa de Agaete se ha celebrado en las distancias oficiales Sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo MTB y 5 kilómetros de carrera a pie

Miguel Ángel Benítez y María Tatiana Mujica, campeones del II Triaga Extreme – Villa de Agaete / Prensa Agaete

El Triaga Extreme – Villa de Agaete ha coronado a los campeones de su segunda edición, en la que han liderado Miguel Ángel Benítez, imbatible en categoría masculina, y María Tatiana Mujica en féminas. La prueba, en modalidad Sprint, ha reunido a más de una treintena de deportistas de toda Canarias para disfrutar del deporte en uno de los lugares más singulares del archipiélago.

El reto que ha propuesto la II Triaga Extreme, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo MTB y 5 kilómetros de carrera a pie, ha invitado a los/as triatletas a dar su mejor versión, llenando de público y emoción la playa de Las Nieves, el Muelle Viejo, la plaza de la Rosa de los Vientos, la avenida, Las Salinas o la explanada del Puerto de Las Nieves, entre otros puntos.

La categoría masculina

El triatleta del Club Natación Las Palmas, Miguel Ángel Benítez, ha sido el líder de esta edición, parando el crono con un tiempo imbatible de 1 hora, 30 minutos y 28 segundos (1h 30’ 28”). Aunque salió segundo de la natación, logró recuperar esos segundos de diferencia posicionándose en cabeza en el circuito de Mountain Bike y ganando una ventaja clave en su camino al podio. El campeón de esta edición estrenó la línea de meta con dos minutos de diferencia ante sus principales rivales, que protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

El triatleta del club Anthus Triatlón, Endika Pradera, logró cerrar una ajustadísima segunda posición en un sprint final de infarto con el tercer clasificado, Raúl Santana (Club de triatlón Teror- Tribuanac). Pradera, con menos de 10 minutos en la natación, tuvo que pelear duro en la bicicleta para asegurarse la plata, que pudo mantener en el segmento ciclista seguido muy de cerca por Santana como tercer combatiente. La carrera a pie ajustó tiempos hasta dejar en el aire la segunda y la tercera posición, que coronó Endika Pradera en segundo puesto con apenas milésimas de segundo de diferencia en meta. Raúl Santana, bronce, dio lo mejor de sí en los últimos metros para cruzar la línea final junto a Pradera, cerrando podio con 1 hora, 32 minutos y 59 segundos (1h 32’ 59”) separados por menos de un segundo.

La categoría femenina

En categoría femenina, María Tatiana Mujica selló una brillante natación en 11 minutos y 24 segundos, que le dio unos minutos de ventaja con su rival, Yessica Méndez. Mujica, con un tiempo de 2 horas 20 minutos y 31 segundos (2h 20’ 31”), se ha subido a lo más alto del podio en esta segunda edición, en el que le ha acompañado Méndez con un tiempo final de 2 horas, 27 minutos y 16 segundos (2h 27’ 16”) en segunda posición.

Sin duda, la más aplaudida de la jornada ha sido Ligia Delgado Méndez, la única triatleta prebenjamín, que se ha llevado el caluroso recibimiento de triatletas, vecinos/as, visitantes y aficionados/as al triatlón. Con apenas 6 años, ha representado con honores a la cantera de este deporte, robándose todas las miradas en sus metros de natación y carrera a pie, siempre sonriente y garantizando el futuro de este deporte en la Villa de Agaete.