Según el testimonio de la supuesta mujer implicada, el suceso se produjo sobre las 20.00 horas, por fuera de un supermercado de Agaete

Un hombre ha resultado apuñalado, tras una pelea en el Puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete. El suceso se produjo este miércoles, 29 de abril, en la plaza situada entre las calles Nuestra Señora de las Nieves y Cairasco Figueroa.

Informa. RTVC.

Según los datos obtenidos, la agresión se produjo en el transcurso de una reyerta de la que aún no se saben más datos. Como consecuencia del ataque, la víctima ha sufrido una herida de arma blanca en el cuello, de carácter grave.

Relato de los hechos

Según el testimonio de la supuesta mujer implicada, el suceso se produjo sobre las 20.00 horas, por fuera de un supermercado, cuando el supuesto agresor de 43 años comenzó a increparla, y un hombre que se acercó en su defensa, resultó apuñalado por parte del agresor.