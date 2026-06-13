El viaje del Papa a España en cifras: 21 actos, 2.500 kilómetros y 2,5 millones de fieles

La visita papal duró seis días y contó con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife

El «histórico viaje» a España del papa León XIV se cerró este viernes después de seis días en los que recorrió 2.500 kilómetros e intervino en 21 actos a los que asistieron más de 2,5 millones de personas.

El papa León XIV oficia una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Imagen de Pedro Yanes (RTVC)

Estos datos provienen de la primera valoración realizada por el Comité Nacional de la organización del viaje que concluyó este viernes en Tenerife y que consideraron «un éxito», que «ha despertado una ola de esperanza en la sociedad española».

Éxito y desconcierto

«Este éxito apostólico y social es mérito de la fuerza del Santo Padre, de la profundidad de sus mensajes y de los millones de personas que se han lanzado a las calles y han llenado los actos», indicaron los organizadores.

El viaje de León XIV a España concluyó durante el inicio de la tarde de este viernes con la Santa Misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, «convertido en altar frente al océano».

Tras el desconcierto generado con el avión de vuelta en el aeropuerto de Tenerife Norte, el papa emprendió el regreso a Roma en un Falcon que le ofreció el rey.

Entre los hitos del viaje, el Comité Nacional también destacó su intervención ante las Cortes Generales, la primera vez que un pontífice fue a un centro penitenciario español o la visita a las Islas Canarias.

Feligreses siguiendo la misa oficiada por León XIV en el exterior del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ana Tristán

Asistentes y audiencia

Según los primeros cálculos, más de 2,5 millones de personas participaron en los actos celebrados en las cuatro etapas del viaje. En Madrid, el millón y medio de fieles que acompañaron la celebración del Corpus, en Cibeles; más de medio millón de jóvenes en la Plaza de Lima y más de 70.000 reunidas en el Estadio Santiago Bernabéu.

En Barcelona, en torno a 40.000 personas llenaron el Estadio Olímpico de Montjuic, en la víspera de la jornada que volcó la ciudad alrededor de la Sagrada Familia; en Gran Canaria, otras 40.000 personas asistieron a la Misa del Estadio de Gran Canaria tras el encuentro en el muelle de Arguineguín, y en Tenerife, más de 35.000 fieles acudieron al puerto de la capital isleña.

Por otro lado, 28 cadenas contaron con programas especiales y acumularon 18,8 millones de espectadores únicos con el 39,6 % de la población de España. A estas cifras habría que sumarle también la cobertura internacional y de redes sociales, recoge el balance.

Representantes de Salvamento Marítimo esperan la llegada del Papa a Arguineguín. RTVC

Voluntarios y mucha seguridad

El dispositivo de seguridad movilizó a cerca de 25.400 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a unos 2.000 efectivos y decenas de equipos de emergencias y asistencia sanitaria, mientras que más de 25.000 voluntarios han estado al servicio de los peregrinos durante toda la semana.

El Comité Nacional convocará la próxima semana una rueda de prensa con el balance detallado del viaje y, tal y como anunció, realizará una auditoría y un informe de impacto económico del conjunto de la visita, que estará a disposición de los medios de comunicación.