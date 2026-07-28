El conjunto blanquiazul ha llegado a un acuerdo este martes, tanto con el defensa y con el delantero

El CD Tenerife ha comunicado este martes que ha llegado a un acuerdo con Ander Zoilo y Gastón Valles para la finalización de sus respectivos contratos, por lo que no continuarán en el club en la temporada 2026-2027.

Ander Zoilo y Gastón Valles finalizan sus etapas en el CD Tenerife / CD Tenerife

El CD Tenerife ha llegado a un acuerdo este martes, día 28 de junio, con los jugadores Gastón Valles y Ander Zoilo por el cual ambos futbolistas dejan de pertenecer a la entidad blanquiazul.

Los números de Gastón Valles

El delantero uruguayo Gastón Valles llegó al club el pasado mes de enero para reforzar la punta del ataque blanquiazul de cara al segundo tramo de temporada en la Primera Federación.

Vallés disputó 16 encuentros, todos en la Primera Federación, en los que acumuló más de 700 minutos y ocho titularidades y anotó tres tantos con la camiseta tinerfeñista ante el Real Madrid Castilla CF, el CD Arenteiro y el Real Avilés Industrial.

La aportación de Ander Zoilo

Por su parte, el defensor zurdo Ander Zoilo fue fichado en el pasado mercado estival procedente del Lugo y disputó 12 compromisos oficiales en la primera vuelta de la pasada campaña 2025/2026, repartidos entre Primera Federación (11 partidos) y la Copa del Rey (una presencia), antes de marcharse cedido al Nàstic de Tarragona hasta finalizar el curso.