Darias ha recibido en las Casas Consistoriales al primer futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria que conquista la Copa del Mundo

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido este martes un encuentro en las Casas Consistoriales con Yéremy Pino, primer futbolista nacido en la ciudad que se ha proclamado campeón del mundo con la Selección Española en la Copa del Mundo de la FIFA masculina celebrada en Estados Unidos, México y Canadá tras ganar en la final a Argentina el pasado 19 de julio.

Pino junto a Darias, Campoamor y Arencibia / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Durante su intervención, Darias ha destacado que la conquista del Mundial por parte de Yéremy Pino constituye un hito para Las Palmas de Gran Canaria y puso en valor el esfuerzo, la constancia y el sacrificio que han marcado su trayectoria desde sus inicios en Barrio Atlántico hasta alcanzar la élite del fútbol internacional.

Un homenaje en sus raíces

«Eres un orgullo para la ciudad», ha afirmado la alcaldesa, quien ha incidido en que el internacional es «un ejemplo para muchos niños y niñas» al demostrar que «desde tu barrio se puede llegar a ser campeón del mundo».

En este sentido, ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de las instalaciones deportivas municipales para que las nuevas generaciones dispongan de los mejores espacios donde desarrollar su talento. «Desde donde uno nace, donde uno vive y donde uno crece se puede llegar a conseguir los sueños, eso sí, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio», ha señalado.

Darias ha explicado que la dedicación de un espacio público en Barrio Atlántico busca reconocer no solo los éxitos deportivos del jugador, sino también sus raíces y el vínculo que mantiene con la ciudad. «Las calles y las plazas guardan la memoria organizada de la ciudad», ha afirmado Darias para justificar este reconocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria dedica un espacio en Barrio Atlántico a Yéremy Pino / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El orgullo del campeón

Por su parte, Yéremy Pino ha agradecido el reconocimiento del Ayuntamiento y ha asegurado que supone «un orgullo» recibir este homenaje en la ciudad donde nació y dio sus primeros pasos como futbolista.

El internacional español ha destacado que siempre trata de representar «a Las Palmas de Gran Canaria, pero sobre todo a mi barrio». Asimismo, ha reafirmado su compromiso de seguir llevando el nombre de Canarias «de la mejor manera posible en cada torneo y en cada país».

El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, ha señalado que Yéremy Pino representa un ejemplo para las nuevas generaciones. Arencibia ha destacado que el jugador, formado en Barrio Atlántico, ha alcanzado con solo 23 años el mayor éxito posible en el fútbol al proclamarse campeón del mundo, convirtiéndose en un referente para los niños y niñas que sueñan con llegar a la élite.

La trayectoria del referente de Barrio Atlántico

Yéremy Pino dio sus primeros pasos en el fútbol en la AD Barrio Atlántico y el Huracán antes de incorporarse a la cantera de la UD Las Palmas.

Posteriormente continuó su progresión en el Villarreal, club con el que debutó en el fútbol profesional y conquistó su primer gran título, la UEFA Europa League. En la actualidad milita en el Crystal Palace de la Premier League, con el que esta temporada también se ha proclamado campeón de la UEFA Conference League.

Internacional absoluto desde 2021, formó parte de la selección española que conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en 2023. Con la consecución de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026, Yéremy Pino se ha convertido en uno de los cuatro futbolistas canarios en proclamarse campeón del mundo, tras David Silva y Pedro Rodríguez, integrantes de la selección campeona en 2010, y junto a Pedri González, también formado en la cantera de la UD Las Palmas.