El centro educativo de La Frontera acogerá el acto de apertura institucional el próximo 9 de septiembre

El Gobierno de Canarias inaugurará el nuevo curso escolar el próximo miércoles 9 de septiembre en el CEIP Tigaday, en El Hierro. Las autoridades eligieron este centro por su carácter pionero en la Educación Infantil completa.

Educación inaugurará el curso escolar 2026/27 en el CEIP Tigaday, en El Hierro / Gobierno de Canarias

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, durante su intervención en la última Comisión de Educación del presente curso político, en el Parlamento de Canarias.

Suárez explicó que la elección del CEIP Tigaday responde al valor que representa este centro para la educación pública canaria y, en particular, como un nuevo gesto hacia las islas no capitalinas.

Apuesta por el primer ciclo de Infantil

El consejero añadió que «el impulso al primer ciclo de Educación Infantil se ha consolidado y está transformando Canarias, ofreciendo nuevas oportunidades a miles de familias. Este centro demuestra, además, que los grandes cambios en materia educativa también nacen desde nuestras islas no capitalinas y pueden convertirse en referencia para todo el archipiélago».

Así, la Consejería destaca una de sus principales apuestas durante esta legislatura. Desde el curso 2022-2023, Canarias ha pasado de contar con 34 aulas y 593 plazas para alumnado de 0 a 3 años a disponer de 3.885 plazas distribuidas en 239 aulas en centros educativos de todas las islas, superando incluso el objetivo fijado por el Ministerio para esta legislatura.

Crecimiento del centro herreño

En este contexto, el CEIP Tigaday fue pionero en implantar el ciclo completo de Educación Infantil de 0 a 3 años, un hito que fue posible gracias a la colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de La Frontera.

Desde entonces, el centro ha experimentado un crecimiento sostenido de su comunidad educativa, pasando de 246 escolares en el curso 2023-2024 a 324 en el pasado curso.

En ese mismo periodo, el alumnado del primer ciclo de Educación Infantil ha desempeñado un papel determinante en ese crecimiento, con 42 estudiantes matriculados en el curso 2023-2024 y superando el medio centenar en los cursos posteriores.

Calendario de vuelta a las aulas

Tras el acto institucional en El Hierro, el calendario escolar continuará el jueves 10 de septiembre con el inicio de las clases para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

El viernes 11 comenzarán las enseñanzas de Bachillerato, mientras que la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y el resto de enseñanzas de régimen especial iniciarán su curso el 16 de septiembre.