Las Palmas de Gran Canaria presenta su estrategia turística hasta 2030

La Capital de Gran Canaria apuesta por un modelo que sitúa al residente en el centro, refuerza la marca ‘Ciudad de Mar y Culturas’ y busca integrar los barrios en la oferta turística de la capital

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado este martes su cuarto Plan de Marketing Turístico 2026-2030. Una propuesta que marcará la hoja de ruta del desarrollo del sector durante los próximos años. El plan prioriza la generación de valor económico, social, urbano, ambiental y cultural, con un modelo que pretende que la actividad turística repercuta directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Bajo el lema ‘La ciudad atlántica donde el turismo genera valor’, el documento plantea un cambio de enfoque en la gestión turística, con el objetivo de consolidar un modelo en el que el turismo deje de entenderse como una actividad aislada y pase a integrarse en el desarrollo de la ciudad.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, explicó que el objetivo es «trabajar por un turismo equilibrado que respete y ponga en valor nuestra calidad de vida».

La estrategia contempla diez programas operativos que se desarrollarán de forma progresiva hasta 2030 bajo el sello LPA. Entre ellos destacan LPA Deliciosa, para impulsar la gastronomía local; LPA Barrios (calor y color), orientado a extender los beneficios del turismo a los diferentes distritos; y las; y LPA Verde-Azul y LPA Activa, centradas en la puesta en valor del litoral y las actividades vinculadas al océano y a la naturaleza.

Entre las principales líneas de actuación figuran la captación de eventos profesionales a través del programa LPA MICE y la consolidación del mercado de África Occidental.

Escucha ciudadana y análisis de datos

La Estrategia 2026 – 2030 incorpora la opinión interna de la ciudadanía y los profesionales del sector con las aportaciones de más de un centenar de personas que participaron en diferentes talleres sectoriales.

Incluye la opinión de los visitantes potenciales en sus países de origen y la de los turistas alojados en la ciudad y en el sur de Gran Canaria. Además, se suman las conclusiones de estudios de mercado entre las empresas y profesionales del sector MICE, los intermediarios turísticos y potenciales visitantes en Europa y África Occidental.

La estrategia mantiene la marca ‘Ciudad de Mar y Culturas’, aunque actualiza el relato de la ciudad incorporando tres nuevos conceptos: cooperación, consciencia y generación de valor. Estos se suman a los atributos que ya definían el posicionamiento turístico de la capital, como la cultura, la gastronomía, las compras, el carácter, la capitalidad, el clima y la confianza.