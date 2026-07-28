El Cabildo de Lanzarote presenta el primer equipo de lucha canaria de la provincia de Las Palmas llamado ‘Tinajo para Todos’

El Cabildo de Lanzarote presentó este martes ‘Tinajo para Todos’, el primer equipo inclusivo de lucha canaria de la provincia. El nacimiento de este proyecto convierte a Lanzarote en la primera isla de la provincia de Las Palmas y en la segunda de Canarias en contar con un equipo adaptado en este deporte vernáculo.

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de la Estrategia de Accesibilidad e Inclusión de Lanzarote y La Graciosa 2024-2030 Lanzarote.

Presentación del equipo inclusivo de lucha canaria ‘Tinajo para todos’

La lucha, el mejor vehículo para la inclusión

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó el profundo calado social de este hito al señalar que “la lucha canaria es un referente histórico de nobleza y respeto, y hoy demostramos que también es el mejor vehículo para la inclusión real de todas las personas”.

“Esta iniciativa visibiliza cómo nuestro deporte vernáculo puede transformarse en un espacio común de convivencia, donde las barreras desaparecen en favor de una sociedad más justa, equitativa y sin exclusiones. Es un proyecto pionero con espacio propio en nuestra Estrategia de Accesibilidad e Inclusión 2024-2030, que además trasciende lo deportivo: es una declaración de principios que demuestra que la igualdad de oportunidades se defiende desde el terrero, ofreciendo a cada ciudadano el espacio que por derecho merece en nuestra sociedad”.

“Cuando llegamos al Cabildo, pretendíamos que la institución diera respuesta a los problemas del ciudadano, y sobre todo a las personas más vulnerables. Y en estos tres años, poquito a poco, hemos conseguido tener una realidad diferente.

Adislan

«Hoy Adislan pone un granito de arena en la historia de Lanzarote, al igual que el Club de Lucha Tinajo. Hoy se está creando historia en Lanzarote. Hace tres años la Federación de Lucha entendió que además de impulsar la canariedad, posicionar la lucha y crear empleo, también debíamos fomentar la igualdad entre todas las personas”, añadió Betancort.

En esta misma línea, la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Mª Gutiérrez, calificó la iniciativa de “pionera” y puso en valor la trascendencia autonómica del proyecto, señalando que “apoyar iniciativas como ‘Tinajo para Todos’ es un paso firme hacia la igualdad real en las islas, al demostrar que nuestras tradiciones pueden liderar el camino de la inclusión”.

Gutiérrez felicitó al Cabildo de Lanzarote y La Graciosa “por sus activas políticas de inclusión y bienestar social”, y al club “por su valentía al romper barreras y convertir este deporte vernáculo en un ejemplo de accesibilidad universal para todo el archipiélago”.

Presentación del equipo inclusivo de lucha canaria ‘Tinajo para todos’

“Sin condiciones, sin barreras”

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, subrayó el impacto directo de la iniciativa en el bienestar de los participantes, al constatar que “la iniciativa ‘Tinajo para Todos’ es el vivo reflejo de que nuestras tradiciones más arraigadas pueden, y deben, ser un motor de transformación social. Desde el área de Bienestar no concebimos la inclusión como un concepto abstracto, sino como acciones reales que se sirven de los valores inherentes de la lucha canaria para derribar estereotipos, mejorar la salud física y emocional de las personas, y construir una isla verdaderamente accesible y justa para todos”.

En tanto, la presidenta del ‘Club de Lucha de Tinajo’, Yurena Cubas, aseguró que el propio nombre de la iniciativa ‘Tinajo para todos’ define su esencia en dos palabras: “sin condiciones, sin barreras”. “Asumir el reto de ser el primer club inclusivo de la provincia de Las Palmas y el segundo de Canarias es un orgullo para el Club de Lucha de Tinajo, pues conecta directamente con la esencia solidaria de nuestra gente. Desde el Club deseamos que este equipo sea un espacio abierto donde valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación, que inspiran la lucha canaria, sirvan para empoderar a estos deportistas, demostrando que no existen barreras cuando se trabaja en equipo”.

Un modelo a seguir

El nacimiento de ‘Tinajo para Todos’ marca un hito en el archipiélago y abre el camino para que otras disciplinas tradicionales adopten modelos inclusivos. Desde el Área de Bienestar Social e Inclusión se insiste en que la verdadera transformación comunitaria requiere de proyectos valientes como este, capaces de romper prejuicios y de demostrar que el deporte es un derecho universal que

pertenece a toda la ciudadanía.

El equipo iniciará sus entrenamientos de forma inmediata, consolidándose como un modelo de referencia a nivel autonómico. Todas las personas, colectivos o familias interesadas en formar parte de esta iniciativa, bien como participantes o colaboradores, pueden solicitar información en las dependencias del Club de Lucha de Tinajo o a través de los canales oficiales del Área de Bienestar Social del Cabildo.