Los ciudadanos podrán obtener la carta de pago (recibo) y realizar el abono de los tributos municipales por distintos canales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Órgano de Gestión Tributaria de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, ha abierto este 24 de julio el segundo periodo voluntario de pago del calendario fiscal de 2026, que permanecerá vigente hasta el próximo 27 de noviembre.

Imagen cedida.

Características especiales

En este plazo, la ciudadanía podrá abonar sin recargo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana, de características especiales y de naturaleza rústica, así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Además en este segundo periodo voluntario se incluye la tasa por ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con instalaciones publicitarias; la tasa por ocupación del dominio público mediante cajeros automáticos, el segundo semestre de la tasa por ocupación del dominio público local correspondiente a puestos del rastro y feria y el segundo semestre de la tasa por ocupación de las playas con hamacas y embarcaciones.

Grupo de gobierno

Al respecto, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha indicado que por segundo año consecutivo el ayuntamiento «mantiene la reducción del tipo impositivo del IBI, una medida que refleja el compromiso del grupo de gobierno con el alivio fiscal a las familias y con una fiscalidad más justa».

Añadió que la reducción del tipo impositivo del IBI hasta el 0,62% supone un ahorro medio del 7,5% en los recibos respecto a ejercicios anteriores. Además para los usos no residenciales también se mantiene, con carácter general, el tipo del 0,62%, si bien para el 10% de los inmuebles de mayor valor catastral, superior a 75.000 euros, para los que se conserva el tipo del 0,67%, conforme a la normativa vigente.

Obligaciones tributarias

El cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del periodo voluntario, dijo, «permite evitar recargos y contribuye a seguir prestando unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía«.

Los ciudadanos podrán obtener la carta de pago (recibo) y realizar el abono de los tributos municipales por distintos canales: a través de la Oficina Virtual Tributaria https://laspalmasgc.tributoslocales.es/350163/APALMASGC/obte…, por teléfono en el servicio 010 (o en el 928 446 000 desde fuera del municipio) y en los quiscos de las oficinas municipales.

Asimismo indica que el Pago podrá realizarse en cajeros automáticos mediante el código de barras del recibo o de forma presencial en las entidades bancarias colaboradoras, y a través de la Oficina Virtual Tributaria (https://laspalmasgc.tributoslocales.es/350163/APALMASGC/paga… mediante tarjeta).