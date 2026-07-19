Los trabajos de repavimentación de calzadas en Alcaravaneras continúan este lunes

Esta semana se abordará el reasfaltado de varias calles de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que se ocuparán varias vías

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, continuará a partir de este lunes, 20 de julio, con los trabajos de repavimentación de calzadas en el barrio de Alcaravaneras.

Los trabajos de esta acción, que se enmarca dentro del proyecto de mejora del firme que se está desarrollando en esta zona de la ciudad, se realizarán en horario diurno, de 07.00 a 19.00 horas, e implicarán cortes dinámicos de tráfico en los tramos afectados, que se irán adaptando al avance y rendimiento de los trabajos.

También se mantendrán las ocupaciones de la vía que resulten necesarias para completar la señalización horizontal.

Mapa de asfaltado en el barrio de Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria

Continuación de los trabajos

En la programación prevista para la próxima semana se contempla la continuación de los trabajos en el ámbito comprendido entre las calles León y Castillo y Pío XII.

Los trabajos comenzarán en la calle Italia y continuarán por las vías paralelas en dirección norte: Blasco Ibáñez, Víctor Hugo y Pi y Margall. Además, también está prevista la intervención en la calle Bilbao.

El Plan de Asfaltado 2024-2031 permitirá actuar en 474 calles del municipio, con una inversión de 40 millones de euros, con el objetivo de seguir modernizando la red viaria y mejorar las condiciones de circulación en los distintos barrios de la ciudad.

Hasta ahora, el ayuntamiento ha asfaltado o está renovando el firme en más de un centenar de calles del municipio y continuará extendiendo estas actuaciones a nuevos puntos de la ciudad.