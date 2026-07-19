Cortes durante 10 noches en la GC-1 desde este lunes por el asfaltado entre Melenara y Vecindario

17 kilómetros de la autopista GC-1, entre Melenara y Vecindario, sufrirán cortes para su asfaltado desde este lunes por la noche de lunes a jueves y durante 10 noches

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, iniciará el próximo lunes, 20 de julio, en horario nocturno, la renovación completa del asfalto del pavimento 17 kilómetros de los tres carriles de la calzada en dirección sur de la autopista GC-1 entre Melenara (Telde) hasta Vecindario (Santa Lucía de Tirajana), además del Aeropuerto. El Servicio de Obras Públicas tiene prevista una inversión de unos 500.000 euros en renovar estos 17 kilómetros de la autopista del sur, la principal carretera de la isla, con una intensidad media diaria (IMD) en este tramo de entre 55.000 y 80.000 vehículos.

El Cabildo inicia el lunes por la noche el asfaltado de 17 kilómetros de la autopista GC-1, entre Melenara y Vecindario

De 22:30 a 6:00 horas

Esta intervención para renovar el asfaltado de la GC-1 se desarrollará en horario nocturno, de 22:30 a 6:00, de lunes a jueves y durante 10 noches. Además, debido a que es una vía de alta capacidad y al alto número de kilómetros a renovar, se realizará por fases para que las afecciones a los usuarios de la vía sean las mínimas posibles. La actuación comenzará en el punto kilométrico 10, en el Cruce de Melenara, y acabará en el 27, en la zona de Llanos de Arinaga y junto al Cruce de Sardina (Santa Lucía).

La primera fase a ejecutar, la que empezará el lunes por la noche, se desarrollará entre el Cruce de Melenara y el de Salinetas. En total serán dos kilómetros sobre los que se va a actuar por lo que la GC-1 en dirección sur estará cortada a partir del Cruce de Melenara.

Para los conductores que circulen a esas horas por este tramo se establece como desvío la salida por el mismo cruce hasta Melenara y Salinetas para incorporarse de nuevo a la GC-1 a esa altura.

El Cabildo inicia el lunes por la noche el asfaltado de 17 kilómetros de la autopista GC-1, entre Melenara y Vecindario

Segunda y tercera fase

La segunda fase, una vez esté concluida la primera, se iniciará desde El Goro hasta la rotonda de Las Puntillas (Ingenio), pasado el Aeropuerto. En este caso, los desvíos se establecen a través de la salida 13, la de la zona industrial de El Goro, hasta Ojos de Garza (GC-195), e incorporarse de nuevo a la autopista por Las Puntillas.

La tercera y última fase será la más larga ya que va desde el Cruce de Las Puntillas hasta Vecindario. En este caso, los desvíos se establecen a través de la salida 18 de la GC-1 en dirección Carrizal-Ingenio, y circular por la GC-191 hasta Balos y Vecindario e incorporarse a la autovía de nuevo por la Avenida del Atlántico.

Los cortes de la GC-1 se harán escalonadamente y según vayan avanzando cada una de las fases de los trabajos de asfaltado. Además, durante todo el recorrido se dispondrán carteles indicativos de obra en las intersecciones afectadas para orientar a los conductores.

El Cabildo inicia el lunes por la noche el asfaltado de 17 kilómetros de la autopista GC-1, entre Melenara y Vecindario

Colaboración ciudadana

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta el asfaltado de este tramo de la autopista GC-1 solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento deteriorado, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal sobre el pavimento una vez terminado los trabajos de asfalto.

El año pasado se llevó a cabo una actuación de rehabilitación integral del pavimento similar a esta en la GC-1 y en los mismos tramos, pero en dirección norte, en la que la Consejería de Obras Públicas invirtió otros 600.000 euros.