Herida grave una mujer al volcar el vehículo en el que viajaba en Arucas

La mujer ha sido trasladada al hospital tras resultar herida de gravedad en el vuelco del coche en el que viajaba como pasajera en Arucas, en Gran Canaria

Una mujer resulta herida grave al volcar el vehículo en el que viajaba en Arucas





Una mujer de 50 años ha resultado herida grave la madrugada de este domingo al volcar el vehículo en el que viajaba en Arucas, Gran Canaria. Quedó atrapada en su interior, de donde tuvo que ser rescatada. Concretamente, ocurrió en en la carretera de Los Portales.

Bomberos del Consorcio de Emergencia de la isla lograron sacar del vehículo a la mujer, que sufrió politraumatismos de carácter grave.

La atendieron los servicios de emergencias en el lugar, donde lograron estabilizarla. Después, una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canaria (SUC)la trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias. El Centro Coordinador de Emergencias fue alertado del suceso a las 02:21 horas.