Una persona ha fallecido este domingo en en la isla de La Palma, tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación

Un hombre ha fallecido este domingo tras un incidente con la hélice de la embarcación de recreo en la que se encontraba en aguas cercanas a Puntagorda (La Palma), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Archivo – Guardia Civil – Delegación del Gobierno

El cadáver del hombre permanece aún bajo el agua, atrapado bajo la embarcación, y se espera que a lo largo de esta tarde un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil pueda recuperar el cuerpo.

El Instituto Armado se ha hecho cargo de las diligencias y en principio se investiga todo como un accidente, a falta de dilucidar las causas que han podido motivar el percance.