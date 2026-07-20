El documental, que se emitirá este miércoles a las 22:00 horas, rinde homenaje al estadio centenario y a su papel como símbolo de la historia y la identidad de Tenerife

Televisión Canaria estrenará este miércoles 22 de julio, a las 22:00 horas, el documental ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia‘. Un homenaje audiovisual al primer siglo de vida del estadio Heliodoro Rodríguez López que recorre su historia y evolución para reivindicarlo como uno de los grandes símbolos deportivos, sociales y culturales de Tenerife.

La emisión se enmarca en la conmemoración del centenario del estadio Heliodoro Rodríguez López, inaugurado el 25 de julio de 1925, coincidiendo con el día de Santiago, una de las fechas más significativas del calendario festivo e histórico de Santa Cruz de Tenerife.

La producción se presentará este lunes en la Antigua Puerta del Heliodoro, en un acto que reunirá al administrador general de RTVC, César Toledo; a los codirectores de la productora El Plan, Pablo Quintana y José Antonio Jorge; al director deportivo del CD Tenerife, Felipe Miñambres; al director del documental, Alejandro Mansito; y a representantes de las principales instituciones de la isla, entre ellos el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. La presentación estará conducida por el periodista Aarón Suárez.

Un siglo de memoria colectiva

‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’ propone un viaje audiovisual desde el antiguo Stadium hasta el actual Heliodoro Rodríguez López, mostrando cómo el estadio ha acompañado la evolución de Santa Cruz de Tenerife y se ha convertido en un referente de la memoria colectiva de varias generaciones de tinerfeños.

A través de un cuidado recorrido histórico, recupera algunos de los momentos más significativos vividos entre sus gradas y reúne los testimonios de deportistas, protagonistas y personalidades estrechamente vinculadas al estadio. Sus recuerdos y vivencias permiten reconstruir una historia que trasciende el ámbito deportivo para hablar también de la ciudad, de la afición y del legado compartido que representa el Heliodoro.

Uno de los aspectos más destacados del documental es el uso de recreaciones generadas con inteligencia artificial, desarrolladas a partir de un exhaustivo trabajo de documentación histórica. Estas reconstrucciones permiten devolver vida a distintas etapas del estadio respetando el contexto, la arquitectura y la estética de cada época, con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva sin renunciar al rigor histórico.

Con ‘Del Stadium al Heliodoro. Cien años de historia’, Televisión Canaria rinde homenaje a un estadio centenario que forma parte del patrimonio emocional tinerfeño y contribuye a preservar la memoria de uno de los escenarios más representativos del deporte canario para las futuras generaciones.