Canarias condiciona su respaldo al sistema de financiación autonómica al respeto íntegro del REF y una mejora de su financiación

El Consejo Asesor del Presidente acuerda una posición común de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio, con el REF y los recursos del IGTE fuera del sistema

El Gobierno de Canarias, las organizaciones sindicales y empresariales representadas en el Consejo Asesor del Presidente acordaron este lunes defender una posición común ante la reforma del sistema de financiación autonómica basada en tres cuestiones fundamentales: el respeto íntegro al Régimen Económico y Fiscal (REF) y su separación del sistema, mantener fuera también los recursos procedentes del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y mejorar la posición de Canarias para garantizar más recursos y mayor estabilidad en la financiación de los servicios públicos.

El acuerdo fija la posición institucional con la que Canarias afronta el tramo final de las negociaciones con el Estado antes de la celebración, que se celebrará el próximo 29 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó tras la reunión la importancia de que Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales hayan coincidido en los elementos esenciales que deben guiar la negociación. “En asuntos estratégicos y determinantes para Canarias, el Gobierno fija una posición institucional con altura de miras junto con sindicatos y patronales, porque somos conscientes de que son cuestiones que van a trascender a este Gobierno”, afirmó.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el nuevo modelo de Financiación Autonómica / Gobierno de Canarias

Defensa del REF

Clavijo situó como primera línea irrenunciable que “el REF tiene que estar fuera del sistema de financiación autonómica”, al recordar que sus instrumentos no constituyen una financiación adicional, sino que responden a las singularidades de Canarias y permiten compensar los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica.

La segunda cuestión acordada pasa por preservar también fuera del sistema los recursos del antiguo IGTE, que han permitido durante la última década financiar el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y movilizar inversiones en todas las islas con criterios que contribuyen a la cohesión territorial.

El tercer eje será mejorar la posición de Canarias y conseguir que la mayor cantidad posible de los nuevos recursos quede integrada de forma estable en el sistema de financiación autonómica. El objetivo es reducir el peso de fondos cuya disponibilidad pueda quedar condicionada por decisiones futuras del Estado y garantizar mayor autonomía para destinar esos recursos a las necesidades de las islas.

600 millones de euros vinculados al sistema de financiación y más de 400 millones a través de fondo de compensación

Gobierno de Canarias, organizaciones sindicales y empresariales, se han reunido para acordar una posición común antes de la celebración, que se celebrará el próximo 29 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) / Gobierno de Canarias

Clavijo explicó que actualmente se trabaja sobre un escenario de alrededor de 600 millones de euros vinculados directamente al sistema de financiación y más de 400 millones a través de un fondo de compensación. “Estamos hablando de en torno a 1.000 millones de euros adicionales”, señaló el presidente, quien indicó que el trabajo técnico que lidera la Consejería de Hacienda busca “mejorar esos números para llegar en torno a los 1.100 millones y que la mayor cantidad posible salga del sistema de compensación al sistema de financiación”.

El presidente añadió que, si parte de esos recursos finalmente queda fuera del sistema, Canarias defenderá que estén “blindados” y sean de libre disposición para la Comunidad Autónoma, evitando que su destino quede condicionado a futuros Gobiernos del Estado.

Una posición común para Canarias

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, destacó la unidad alcanzada y señaló que el Consejo Asesor ha fijado tres encargos claros para la negociación: garantizar que el REF quede fuera del sistema, despejar definitivamente las dudas sobre el tratamiento del IGTE y mejorar la posición relativa de Canarias en el reparto de los recursos.

Domínguez incidió especialmente en la necesidad de dar estabilidad a los fondos que correspondan a Canarias para evitar que dependan de decisiones presupuestarias de futuros gobiernos estatales. “Quiero mostrar la unidad una vez más del Gobierno de Canarias frente a cualquier posición partidista para defender a nuestra tierra, a los canarios, a nuestra gente y a las ocho islas por igual”, subrayó.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, reclamó “altura de miras a todas las partes” y defendió que Canarias no puede renunciar a recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. “Canarias no se puede permitir renunciar a esa partida que pueda venir destinada a mejorar la vida de la gente que vivimos en Canarias”, señaló.

Por su parte, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, valoró positivamente la posición común y defendió que “el Gobierno de Canarias y Canarias tengan una sola voz” ante la reforma. “Canarias no puede quedar fuera de una nueva financiación”, afirmó, al tiempo que respaldó que el REF permanezca fuera de la negociación del sistema.

Navarro destacó que una mejora de los recursos permitirá “invertir en políticas sociales, en infraestructuras de todo tipo y en cuestiones como el cambio climático” y expresó el respaldo de UGT a la posición defendida por el Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, valoró igualmente el consenso alcanzado y celebró que el Consejo Asesor haya permitido “trabajar y hablar para conseguir lo mejor para Canarias”. La organización empresarial respaldó que el REF y los recursos del IGTE permanezcan fuera del sistema y defendió que los nuevos fondos permitan cubrir de forma estable las necesidades de las islas.

Negociación hasta el 29 de julio

El Gobierno de Canarias mantendrá durante los próximos días reuniones técnicas y políticas con el Estado para intentar mejorar la propuesta antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio. Clavijo explicó que se trata de una negociación compleja, en la que intervienen variables como la población ajustada, el territorio o los fondos vinculados al cambio climático, y en la que cualquier modificación afecta al reparto global entre comunidades autónomas.

El presidente señaló que el Consejo Asesor ha marcado “el terreno de juego” sobre el que Canarias desarrollará esta última fase de la negociación y defendió la importancia de consolidar una posición más favorable para las islas con independencia del recorrido inmediato que finalmente tenga la reforma.

“Si sacamos los recursos del REF, desbloqueamos lo del IGTE y mejoramos la posición relativa de Canarias, hemos conseguido una gran victoria”, aseguró Clavijo.

El presidente subrayó además que el trabajo desarrollado no se perderá aunque la reforma no culmine de forma inmediata. El objetivo es que cualquier acuerdo alcanzado permita que Canarias parta en el futuro de una posición más ventajosa que la actual. “Salga o no salga, que no depende de nosotros, si dejamos fijada nuestra posición y aprobada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando salga ya partimos de esa posición, no de la que estamos ahora”, señaló.

Junto a la reforma del sistema de financiación, Canarias seguirá defendiendo otras cuestiones vinculadas a sus recursos y singularidades, entre ellas un tratamiento adecuado en los fondos destinados a políticas frente al cambio climático, la capacidad de utilizar los nuevos recursos sin que la regla de gasto limite su aplicación y un reparto justo en los mecanismos de condonación de deuda.

El Gobierno de Canarias afrontará así el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 29 de julio con una posición institucional respaldada por los agentes económicos y sociales y con el objetivo de aprovechar la reforma para corregir la actual infrafinanciación del Archipiélago, preservar íntegramente el fuero y garantizar más recursos para atender las necesidades de las ocho islas.