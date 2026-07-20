Santa Cruz conmemorará la Gesta del 25 de julio

El próximo fin de semana Santa Cruz de Tenerife conmemorará la Gesta del 25 de julio, una de las fechas más emblemáticas de la historia de la ciudad



La conmemoración histórica, que volverá a convertir la ciudad en escenario de la recreación de los acontecimientos de 1797, recuerda la victoria de las tropas españolas sobre las inglesas lideradas por el almirante Horacio Nelson se celebrará del 24 al 26 de julio con propuestas culturales, recreaciones militares y los actos institucionales de homenaje.

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El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que “el objetivo siempre ha sido sentirnos orgullosos, reivindicar nuestra identidad e historia”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de julio de 1797, Andrés Méndez Hanley, explica que “Santa Cruz volverá a oler a pólvora un año más.

Se celebrará del 24 al 26 de julio con propuestas culturales y actos institucionales / Ayuntamiento de Santa Cruz

Programación de la Gesta

La programación arrancará el viernes 24 de julio con la reunión de recreadores en el Puente del Cabo; el tradicional vídeomapping sobre la fachada del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), el inicio de la recreación histórica en el Barranco de Santos, y la escenificación de la rendición inglesa en el Palacio de Carta.

El sábado 25 estará dedicado a la vida de campamento y a la divulgación histórica, con la apertura del campamento de época en la Alameda del Duque de Santa Elena. En este espacio, el público podrá disfrutar de talleres artesanales, demostraciones de oficios tradicionales, esgrima histórica, mercado y diversas actividades ambientadas en el siglo XVIII. La jornada concluirá con la agrupación de las tropas y la procesión de Santiago.

El domingo 26 se celebrarán los actos institucionales de clausura con el tradicional Acto de Capitulación, la entrega de las Medallas al Mérito de la Gesta y el homenaje a los caídos.

En esta edición, la Medalla al Mérito de la Gesta será concedida al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en reconocimiento a su condición de capital de Canarias durante la Gesta de 1797. Asimismo, por la aportación de uno de los regimientos que participaron en la defensa de Santa Cruz frente al ataque británico.

Por añadidura, esta distinción será otorgada al teniente general y jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, por su firme apoyo a la conservación y difusión de la historia militar de Canarias. También, por su constante colaboración con la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 y con los actos conmemorativos de esta efeméride.