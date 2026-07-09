La víctima, de 40 años, falleció en la carretera de Almatriche, donde el conductor ebrio también colisionó con una motocicleta y dos coches estacionados

Detenido un conductor ebrio tras atropellar mortalmente a un joven en Las Palmas de Gran Canaria. EFE

Un hombre de 40 años falleció este jueves tras ser atropellado por un vehículo en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria.

El conductor, que dio positivo en la prueba de alcoholemia, fue detenido por la Policía Local como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad vial.

El accidente se produjo sobre las 16:30 horas a la altura del número 271 de la citada vía. Tras atropellar al joven, el vehículo colisionó con una motocicleta y posteriormente impactó contra dos coches que se encontraban estacionados. El motorista sufrió heridas de carácter leve.

La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Los efectivos del Servicio de Urgencias Canario desplazados al lugar comprobaron que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Pese a las maniobras de reanimación practicadas, no pudieron salvar su vida y confirmaron su fallecimiento. La carretera permaneció cortada al tráfico mientras se desarrollaban las labores de investigación del siniestro.