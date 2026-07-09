El archipiélago registra un crecimiento demográfico superior a la media nacional, aunque mantiene un descenso continuado del crecimiento natural de la población

La población de Canarias crece un 31,6 % desde el año 2000 y supera los 2,2 millones de habitantes. EFE

La población de Canarias ha aumentado un 31,61 % desde el año 2000 hasta alcanzar los 2.258.866 habitantes, según las fichas socioeconómicas de 2025 elaboradas por el Consejo General de Economistas (CGE).

El incremento sitúa al archipiélago diez puntos por encima de la media estatal, que se sitúa en el 21,3 %, y lo convierte en la quinta comunidad autónoma con mayor crecimiento demográfico en los últimos 25 años.

Pese a esta evolución, el informe señala que el crecimiento natural de la población mantiene una tendencia descendente desde 2017.

15,17 % son personas extranjeras

En 2024, último ejercicio analizado, el saldo natural cayó un 0,61 %, lo que supone 5.846 personas menos que el año anterior.

El estudio también refleja que el 15,17 % de la población residente en Canarias es extranjera, un porcentaje superior a la media nacional.

Además, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registra tanto la mayor proporción de población extranjera censada (15,76 %) como el mayor crecimiento demográfico desde principios de siglo, con un aumento del 32,81 %, frente al 30,52 % de la provincia de Las Palmas.