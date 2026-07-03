​La cadena se vuelca con el desenlace de la ronda norteña este sábado, 4 de julio, ofreciendo una cobertura desde las 09:00 horas en la TDT, Canarias Play, en Deportes en Youtube y rtvc.es

Televisión Canaria se convertirá este sábado 4 de julio en el gran escaparate del ciclismo regional con la emisión en directo de la tercera y última etapa de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria. La cadena ofrecerá una amplia cobertura de la jornada reina de la competencia deportiva desde las 09:00 horas, a través de sus plataformas TDT, Canarias Play, Deportes en Youtube y rtvc.es, una cita que coronará al nuevo campeón tras pedalear el trazado de 116,25 kilómetros entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas.

Televisión Canaria emite en directo la jornada reina de la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria. Imagen de Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria.

​La retransmisión arrancará desde la Plaza de Santa Ana, en la capital grancanaria, desde donde partirá el pelotón hasta que los ciclistas alcancen la línea de meta en la carretera de entrada al casco urbano de Arucas, justo a las espaldas de su Basílica. El evento deportivo se prolongará hasta las 12:00 horas.

La narración de la carrera estará a cargo del periodista deportivo Jorge Peris, quien estará acompañado en los comentarios por Jon Karla Rey y Álvaro García Herrero, encargados de desgranar la estrategia de los equipos en carrera, mientras Rita Déniz llevará la última hora, el ambiente y las reacciones de los protagonistas en directo desde el asfalto con el micrófono inalámbrico.

Rutas

Este pasado jueves regresaba al calendario deportivo la XXX Vuelta Ciclista al Norte de Gran Canaria tras 17 años de ausencia, en la que se han dado cita cerca de 140 corredores de las categorías élite y sub-23 en una competición de tres jornadas, del 2 al 4 de julio.

​La ronda norteña arrancó el jueves 2 de julio con una cronoescalada por equipos de 11 kilómetros desde el casco urbano del municipio de Moya hasta la localidad de Fontanales. Continuó al día siguiente, el viernes 3 con un recorrido entre Agaete y Teror, sobre un recorrido de 76,7 kilómetros que incluirá sprints intermedios en Gáldar, Fontanales (Moya) y Valleseco, además de dos puertos de primera categoría: Montaña Alta y Altos Pino Gáldar.

La Vuelta concluye este sábado 4 de julio con una jornada final con la tercera y última etapa, entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, la más larga de esta edición con 116,25 kilómetros. Será un recorrido con metas volantes en Tenoya, Artenara y Santa María de Guía, además de tres ascensiones puntuables al Mirador Caldera de Los Pinos de Gáldar, Alto Fagajesto también en Gáldar y Buen Lugar en Firgas.

Con este despliegue técnico y humano, la cadena pública autonómica reafirma su compromiso con el seguimiento en directo de las competiciones deportivas en las citas más importantes de la temporada.