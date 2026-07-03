Los robos se cometieron en una explanada de tierra donde habitualmente los viajeros dejan sus coches durante varios días mientras realizan desplazamientos

Aeropuerto de Gran Canaria.

La Policía Nacional ha esclarecido 19 robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en una explanada de tierra situada en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria. Ha detenido a dos hombres como presuntos autores de los hechos.

La investigación fue desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Telde. Detectaron una sucesión de robos en vehículos estacionados en una zona utilizada habitualmente por viajeros que dejan allí sus coches durante varios días mientras realizan desplazamientos. Los hechos habían generado una notable preocupación entre los usuarios debido al elevado número de vehículos afectados.

El modus operandi consistía en fracturar una de las ventanillas para acceder al interior de los vehículos. Sustraían principalmente equipaje, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, documentación personal, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otros efectos de valor.

Compras con las tarjetas sustraídas

Posteriormente, los autores realizaban compras con las tarjetas sustraídas en diferentes establecimientos comerciales, efectuando cargos inferiores a 100 euros. Todo para evitar que el terminal de pago solicitara la introducción del código PIN, incrementando así el perjuicio económico ocasionado a las víctimas.

Durante la investigación, los agentes practicaron numerosas diligencias. Entre ellas el análisis de imágenes de videovigilancia, el seguimiento de las operaciones realizadas con las tarjetas bancarias sustraídas, requerimientos de información a entidades bancarias y establecimientos comerciales. Además de inspecciones oculares con recogida de vestigios lofoscópicos realizadas por la Brigada Local de Policía Científica y diversos dispositivos de vigilancia en la zona.

Como resultado de estas gestiones, los investigadores lograron identificar a los dos presuntos autores. Uno de ellos fue detenido in fraganti por agentes de Seguridad Ciudadana cuando presuntamente se disponía a cometer nuevos hechos delictivos. El segundo fue localizado y detenido al día siguiente por agentes investigadores.

En el momento de la detención se intervinieron diversos efectos procedentes de los robos investigados, entre ellos un reloj inteligente, teléfonos móviles, auriculares, equipos de audio, mochilas, carteras, gafas de sol, documentación y otros objetos personales, que serán entregados a sus legítimos propietarios una vez sean reconocidos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de 19 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, además de los correspondientes delitos relacionados con el uso fraudulento de tarjetas bancarias.