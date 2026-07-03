El presidente del Cabildo de El Hierro alerta de que la negativa de la Agrupación Herreña Independiente y Asamblea Herreña bloquea millones destinados a becas, ayudas al sector primario y servicios sociales

Comparecencia pública de los responsables de los grupos de gobierno del Cabildo de El Hierro.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, acompañado por los portavoces de los grupos que integran el gobierno insular, ha denunciado la situación de «bloqueo institucional» que, a su juicio, está provocando la oposición al impedir este viernes, en sesión ordinaria, la aprobación de un expediente de modificación de crédito de 3 millones de euros, del Grupo de Gobierno, destinado al pago de una sentencia judicial vinculada al Auditorio de La Peña. A este bloqueo «se añade el voto en contra de la Agrupación Herreña Independiente y de Asamblea Herreña a una modificación de crédito de 18 millones destinada a diferentes ámbitos».

Durante la comparecencia, el presidente explicó que «la falta de apoyo a los expedientes de modificación de crédito por parte de la oposición está limitando gravemente la capacidad de actuación del Cabildo, pese a disponer de recursos económicos, que podrían destinarse a becas para los estudiantes, al sector primario, servicios sociales, medio ambiente o a la mejora del tejido empresarial».

Armas dijo que «estamos ante una situación límite y la sociedad herreña tiene que saber que la oposición está actuando de manera irresponsable, es una oposición que El Hierro no se merece porque está comprometiendo el futuro de muchas familias herreñas”. Advirtió de las dificultades que esta situación puede generar para la contratación de personal en áreas especialmente sensibles, como los servicios sociales.

Presupuesto insular

El presidente recordó que la aprobación del presupuesto de 2026 estuvo vinculada a una serie de compromisos alcanzados con la Agrupación Herreña Independiente, entre ellos el respaldo a un expediente de modificación de crédito y al Plan Estratégico de Subvenciones, acuerdos que finalmente no se han materializado.

Asimismo, Armas señaló que la oposición también está dificultando la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento necesario para abonar facturas correspondientes a servicios ya prestados por proveedores. En este sentido, alertó de que, de mantenerse la actual situación, «podrían verse afectados pagos a empresas suministradoras y prestadoras de servicios esenciales, así como pequeñas empresas como peluquerías; supermercados; panaderías y otros pequeños comercios».

El grupo de gobierno advirtió también de que la próxima propuesta de modificación de crédito, por importe de 22 millones de euros, será “una prueba más para ver si la oposición puede ser responsable, ya que, en caso de no prosperar, la capacidad de gestión de la institución quedaría seriamente limitada”, incidió Armas.

«Es inaceptabe»

Por su parte, el consejero Rubén Armiche manifestó que esta “tónica de la oposición es inaceptable. Podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, fiscalizando nuestro trabajo, pero comprometer la vida y el día a día de los herreños es inaceptable”.

En ese mismo sentido, el consejero Amado Carballo puntualizó que “el Cabildo es el gran motor económico de la Isla y parece que para esta oposición cuánto peor le vaya a esta Institución mejor para ellos, y esto es una patada a la población de nuestra Isla”.

Durante la rueda de prensa, los representantes del gobierno insular defendieron que han mantenido una actitud abierta al diálogo con las distintas fuerzas políticas representadas en la Corporación. Según explicaron, se han celebrado reuniones y negociaciones tanto con Asamblea Herreña como con la Agrupación Herreña Independiente con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan desbloquear la situación, aunque hasta el momento no ha sido posible lograr los consensos necesarios.

Finalmente, el presidente hizo un llamamiento a la responsabilidad de los grupos de la oposición para facilitar la aprobación de aquellos expedientes que permitan utilizar los recursos disponibles en beneficio de la ciudadanía, advirtiendo de que el mantenimiento del actual escenario “va a perjudicar directamente a todos los herreños y herreñas”.