Lauryn Hill encabeza el cartel del primer día del Granca Live Fest 2026

La artista canaria Ptazeta o el grupo Viva Suecia también actuarán de los conciertos para esta primera jornada del festival
El Granca Live Fest, festival que prevé reunir a más de 90.000 asistentes de 48 países entre el 2 y el 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, dará comienzo este jueves con un cartel encabezado por la legendaria rapera estadounidense Lauryn Hill.
La rapera oriunda de Nueva Jersey y una de las referentes del hip hop femenino actuará a las 22:30 de este jueves y durante la jornada también la acompañarán Viva Suecia, la artista canaria Ptazeta o Dani Fernández.
Horario de la primera jornada
El festival afronta su mayor despliegue técnico hasta la fecha, con un escenario ampliado en 300 metros cuadrados y un aumento de la capacidad logística para poder albergar los grandes montajes y escenografías que acompañan las producciones de estos artistas en sus conciertos.
Para esta primera jornada, el horario del festival será el siguiente:
- Playacoco (18:00)
- Ptazeta (19:15)
- Dani Fernández (20:45)
- Ms Layryn Hill (22:30)
- Viva Suecia (00:15)