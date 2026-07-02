La artista canaria Ptazeta o el grupo Viva Suecia también actuarán de los conciertos para esta primera jornada del festival

El Granca Live Fest, festival que prevé reunir a más de 90.000 asistentes de 48 países entre el 2 y el 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria, dará comienzo este jueves con un cartel encabezado por la legendaria rapera estadounidense Lauryn Hill.

Lauryn Hill encabeza el cartel del primer día del Granca Live Fest 2026. Imagen de REUTERS

La rapera oriunda de Nueva Jersey y una de las referentes del hip hop femenino actuará a las 22:30 de este jueves y durante la jornada también la acompañarán Viva Suecia, la artista canaria Ptazeta o Dani Fernández.

Horario de la primera jornada

El festival afronta su mayor despliegue técnico hasta la fecha, con un escenario ampliado en 300 metros cuadrados y un aumento de la capacidad logística para poder albergar los grandes montajes y escenografías que acompañan las producciones de estos artistas en sus conciertos.

Para esta primera jornada, el horario del festival será el siguiente:

Playacoco (18:00)

Ptazeta (19:15)

Dani Fernández (20:45)

Ms Layryn Hill (22:30)