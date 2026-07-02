Las líneas 26, 44, 45 y 91 contarán con refuerzo durante los cuatro días del festival

Guaguas Municipales reforzará con 35 vehículos sus líneas para facilitar los desplazamientos al GranCa Live Fest 2026, que se celebrará desde este jueves hasta el próximo domingo en el Estadio Gran Canaria.

Guaguas Municipales refuerza su dispositivo de movilidad con 35 vehículos para el Granca Live Fest 2026. Imagen cedida por Guaguas Municipales

Este dispositivo especial se ha diseñado junto a los servicios municipales de Tráfico y Seguridad y la productora NewEvent ante los miles de asistentes que se espera que asistan al festival, en el que actuarán, entre otros artistas, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Maroon 5, Aitana y otros referentes de la música.

Dispositivo de entrada y salida

El plan de movilidad comprende dos fases diferenciadas: el refuerzo de las líneas regulares durante la llegada escalonada del público al recinto, y un dispositivo especial para facilitar la evacuación, una vez finalicen los conciertos.

Durante las horas previas al inicio de los conciertos, Guaguas Municipales reforzará la frecuencia de las líneas 26 (Santa Catalina–Campus Universitario, por Siete Palmas) y 91 (Teatro–Tamaraceite), ambas con parada en la avenida Pintor Felo Monzón, junto al Estadio Gran Canaria.

Además, permanecerán operativas las líneas 44 (Santa Catalina–Isla Perdida) y 45 (Auditorio–Hoya Andrea), que también cuentan con parada próxima al recinto del festival.

Al término de cada jornada, el dispositivo se trasladará a la calle Hoya de la Gallina, entre los centros comerciales Siete Palmas e Hipercor, donde, a partir de las 23:30 horas, se habilitará una terminal especial de transporte público con tres puntos de embarque y 35 vehículos exclusivos para facilitar la salida escalonada de los asistentes, detalla la nota.

Desde esta terminal partirán tres servicios especiales con destino al Teatro, Santa Catalina-Puerto y Auditorio, que permanecerán operativos hasta completar la evacuación del público tras la finalización de los conciertos.