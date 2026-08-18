El islandés, Jón Axel Gudmundsson ha sido presentado oficialmente este martes

Imagen. CB Gran Canaria.

El nuevo base del Club Baloncesto Gran Canaria Jón Axel Gudmundsson ha asegurado en su presentación que una de las principales misiones del equipo en su camino para ascender a Liga Endesa debe ser «conseguir que los aficionados se diviertan en el Gran Canaria Arena» y sean fundamentales para el proyecto.

En un acto celebrado este martes en la sede de Viajes Insular, patrocinador de la entidad claretiana, el islandés ha destacado que se ha formado un grupo «con muy buena química». Y que tiene las capacidades para «dar un buen show», aunque siempre con el debido respeto a la competición.

Sobre la adaptación a la segunda categoría del baloncesto español, Gudmundsson ha recetado paciencia y trabajo diario en el día a día sin pensar más allá de los siguientes compromisos o del objetivo final del ascenso. «No hay que adelantarse a los acontecimientos, no hay partidos fáciles en la Primera FEB».

Según ha reconocido ante los medios de comunicación, su principal razón para firmar por el Gran Canaria fue «saber de la historia de este gran club«. Y su deseo de «querer devolver a esta entidad a la categoría donde merece estar». Además de su cercanía con el técnico brasileño Bruno Savignani y con Luke Fischer, Joe Cremo, Roberts Stumbris o Juan Rubio.

«Nada más firmar con el Gran Canaria, Bruno (Savignani) me escribió y me dijo de venir al club. Le dije que sí y hablamos de las ganas de quitarnos el mal sabor de boca del año pasado, que no fue del todo bueno. Queremos mejorar el récord que establecimos con el San Pablo Burgos (32 victorias y dos derrotas). Pero eso será semana a semana», ha afirmado con ambición.

Un entrenador «muy exigente»

Precisamente sobre Savignani, Jón Axel Gudmundsson ha resaltado que será el cuarto año que esté a las órdenes de un entrenador que considera «muy exigente». Y que demanda intensidad a sus jugadores, pero que también es capaz de establecer una comunicación fluida para ayudar a mejorar a sus pupilos.

Acerca de su papel en el Club Baloncesto Gran Canaria, el base claretiano ha dicho que puede aportar su liderazgo en la pista, siendo una extensión del técnico, y su habilidad para rebotear, dirigir y ser una fuente anotadora para el equipo amarillo.

El director deportivo del Club Baloncesto Gran Canaria, Francesc Solana, ha valorado que Gudmundsson fue el primer nombre común que surgió en sus conversaciones con el entrenador amarillo y ha destacado su capacidad de liderazgo, su conocimiento de la liga y su polivalencia exterior: «Nos dará muchísimas cosas».