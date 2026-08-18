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Se cumplen 90 años de la muerte de Federico García Lorca

Redacción RTVC
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El 18 de agosto de 1936 asesinaron a Sangre Fría a Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y director teatral

Ha pasado casi un siglo desde que fuera asesinado en Granada. Sin embargo, su legado sigue estando vivo y presente en la cultura.

Según el historiador, Adrián Santana, «fue asesinado por su defensa de las libertades, de la democracia y de la cultura para todos, a través de la mediación de un antiguo miembro del partido de la Confederación Española de Derechas Agrarias (CEDA

Se cumplen 90 años de la muerte de Federico García Lorca
Se cumplen 90 años de la muerte de Federico García Lorca. RTVC

Sus restos nunca han sido recuperados. Es uno más de los desaparecidos tras la guerra civil. Santana explica que «el barranco de Víznar es un ejemplo de esa España que todavía queda por desenterrar, de esa España que todavía queda por verdaderamente honrar en su memoria».

Desaparecido, sí, pero no olvidado. Este año llegará a los cines La Bola Negra, la nueva película de Los Javis, donde se reivindica su figura. Y las palabras que escribió en la leyenda del tiempo fueron cantadas por Camarón o por Miguel Poveda. Porque estos 90 años han servido para que el tiempo rinda respeto a la leyenda de Lorca.

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