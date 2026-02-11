El varón se encontraba a punto de morir ahogado en esta zona del sur de Gran Canaria

Unos bañistas socorrieron este miércoles a un hombre de 76 años que estaba a punto de morir ahogado en la Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El rescate tuvo lugar a las 12:09 horas y el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto.

Unos bañistas socorren a un hombre en Playa del Inglés / Archivo RTVC

Por ello, los servicios de emergencia tuvieron que trasladarlo en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Hospiten Roca tras estabilizarle efectivos de Cruz Roja y el SUC, según informó el 112.

La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.