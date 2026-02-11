Unos bañistas socorren a un hombre en Playa del Inglés

El varón se encontraba a punto de morir ahogado en esta zona del sur de Gran Canaria
Unos bañistas socorrieron este miércoles a un hombre de 76 años que estaba a punto de morir ahogado en la Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El rescate tuvo lugar a las 12:09 horas y el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto.
Por ello, los servicios de emergencia tuvieron que trasladarlo en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Hospiten Roca tras estabilizarle efectivos de Cruz Roja y el SUC, según informó el 112.
La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.