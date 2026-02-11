ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Unos bañistas socorren a un hombre en Playa del Inglés

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El varón se encontraba a punto de morir ahogado en esta zona del sur de Gran Canaria

Unos bañistas socorrieron este miércoles a un hombre de 76 años que estaba a punto de morir ahogado en la Playa del Inglés, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. El rescate tuvo lugar a las 12:09 horas y el afectado presentaba síntomas de ahogamiento incompleto.

Detienen a un hombre por el homicidio de Playa del Inglés (Gran Canaria)
Unos bañistas socorren a un hombre en Playa del Inglés / Archivo RTVC

Por ello, los servicios de emergencia tuvieron que trasladarlo en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Hospiten Roca tras estabilizarle efectivos de Cruz Roja y el SUC, según informó el 112.

La Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias trabaja en un modelo de sanciones para rescates por imprudencias o negligencias

Canarias estará en el mercado del Festival de Cine de la Berlinale con más de 40 profesionales de las islas

La ciencia como pilar para un futuro sin brechas de género

El Aeropuerto de El Hierro recupera su horario habitual desde este jueves

Involcan informa de que la señal sísmica inusual detectada en el Teide se ha vuelto a repetir

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026