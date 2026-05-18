Abre al uso público la pasarela del Padre Anchieta en La Laguna

La pasarela del Padre Anchieta es una infraestructura diseñada para mejorar la fluidez del tráfico en uno de los puntos más congestionados de la isla

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo de Tenerife ha abierto este lunes al uso público la pasarela del Padre Anchieta, una destacada infraestructura diseñada para mejorar la fluidez del tráfico en uno de los puntos más congestionados de la isla. Esta actuación busca aliviar la circulación en la TF-5, especialmente para los vehículos procedentes del norte de Tenerife.

El acto inaugural tuvo lugar a las 9:00 horas y estuvo presidido por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila. En el evento también participaron el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo; y el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga.

Asimismo, asistieron representantes técnicos y empresariales vinculados al proyecto, como José Romo, ingeniero y CEO de Fhecor Ingenieros Consultores, y Faustino Ormazábal de la Merced, director territorial de OHLA en Canarias.

Pasarela de Padre Anchieta en La Laguna. Imagen RTVC

Tras la inauguración, la pasarela quedó abierta al tránsito peatonal, así como la glorieta inferior, permitiendo su uso durante el lunes y el martes. A partir del miércoles, comenzarán nuevos trabajos en la glorieta inferior, lo que implicará el cierre de los accesos en los once pasos de peatones de la zona.

Con esta infraestructura, el Cabildo da un paso más en su estrategia para mejorar la movilidad en el área metropolitana de San Cristóbal de La Laguna y reducir los problemas de tráfico que afectan a miles de conductores cada día.

Esfuerzo técnico y logístico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó el esfuerzo técnico y logístico que ha supuesto la construcción de la nueva pasarela de Padre Anchieta. Durante el acto, Dávila explicó que la instalación de los módulos comenzó tras la llegada de su equipo al Cabildo, dando paso a “dos años y medio de mucho trabajo” marcados por dificultades como la Guerra de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas. Subrayó además la complejidad de la infraestructura, fabricada en acero y trasladada mediante una logística “impresionante” hasta su ubicación final.

La presidenta insular también anunció que, de forma paralela, se ha impulsado la reforma integral del intercambiador de La Laguna, cuyas obras comenzarán próximamente. Según indicó, esta actuación complementará la puesta en servicio inmediata de la pasarela y contribuirá a mejorar de forma sustancial la movilidad en la zona.