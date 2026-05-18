El presunto agresor se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la víctima y se hizo pasar por un conocido

La Policía Nacional detuvo a un hombre como presunto autor de una agresión sexual cometida contra una joven en el sur de Tenerife. Estos hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en una zona de ocio en la localidad tinerfeña de Los Cristianos.

Detenido un hombre por agresión sexual a una joven en el sur de Tenerife. Archivo RTVC

Durante esa noche, la joven comenzó a encontrarse mal, llegando incluso a desvanecerse de forma momentánea, una situación que el presunto autor aprovechó para acceder a ella, fingiendo conocerla y ofreciéndose a ayudarla, logrando así sacarla del establecimiento.

Dos personas sospecharon del agresor

Tras este momento, dos personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a la joven, pero al identificarse el individuo como amigo de la víctima, decidieron dejarla a su cargo.

No obstante, al observar posteriormente cómo se alejaba con ella, comenzaron a sospechar de su actitud, temiendo que pudiera hacerle daño aprovechándose de su estado, por lo que decidieron seguir sus pasos.

Finalmente, estos dos ciudadanos lograron localizarlos en una playa cercana, donde el hombre habría agredido sexualmente a la joven. Al percatarse de la presencia de estas personas, el individuo emprendió la huída sin que pudieran darle alcance.

Tras la investigación, los agentes pudieron recopilar datos e imágenes y consiguieron identificar y detener al presunto autor de los hechos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.