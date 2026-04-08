El Juzgado de Violencia sobre la Mujer dicta la inhabilitación cautelar del facultativo tras detectar un patrón de conducta reincidente y abusiva en centros sanitarios públicos y privados

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado este miércoles prisión provisional comunicada y sin fianza para el médico de 37 años detenido como presunto autor de múltiples delitos de agresión sexual. La autoridad judicial imputa al facultativo un total de 11 delitos cometidos contra mujeres que acudieron a su consulta, aprovechando presuntamente su condición profesional para realizar tocamientos y comportamientos de índole sexual.

Imagen de archivo / Europa Press

Además del ingreso en prisión, el magistrado ha dictado la inhabilitación cautelar para el ejercicio de la medicina y una orden de alejamiento que protege a las presuntas víctimas. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los supuestos delitos ocurrieron originalmente en centros del Servicio Canario de Salud (SCS), aunque el profesional ya no mantiene ningún tipo de vinculación laboral con la sanidad pública canaria.

Un historial de reincidencia

La Policía Nacional detuvo al sospechoso este martes mientras salía de su domicilio en la capital grancanaria. Esta intervención no supone el primer contacto del médico con la justicia, ya que las fuerzas de seguridad lo arrestaron el pasado 3 de febrero por hechos similares. En aquella ocasión, los agentes actuaron tras las denuncias de dos pacientes que relataron abusos en consultas de urgencias; sin embargo, la investigación posterior ha elevado la cifra de víctimas hasta la decena.

Los investigadores sostienen que el detenido «se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas». Las pesquisas confirman, además, que el arrestado posee antecedentes penales previos, habiendo cumplido condena en el pasado por delitos de la misma naturaleza.

Cese de actividad en la sanidad pública

Respecto a su situación laboral, fuentes de la Consejería de Sanidad han matizado que el hombre no ejerce en el SCS desde que la administración tuvo conocimiento de la primera denuncia en febrero. Al tratarse de un trabajador con contratos temporales, el Servicio Canario de Salud interrumpió su vinculación de inmediato, motivo por el cual el médico centraba su actividad reciente en una consulta de carácter privado.

Durante el operativo de detención, la Policía Nacional practicó un registro exhaustivo en la vivienda del acusado, donde los agentes incautaron diversos dispositivos electrónicos que ahora forman parte del material de investigación. El caso permanece bajo supervisión judicial mientras se analiza si existen más mujeres afectadas por la conducta del facultativo en las diferentes islas.