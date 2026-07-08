Torres califica de «manipulador y sectario» el dictamen del Parlamento sobre las mascarillas

El ministro aseguro que se trata de un intento de «mancillar» su imagen y la gestión del anterior Gobierno

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, calificó este miércoles de «absolutamente sectario, manipulador y tendencioso» el dictamen aprobado por el Parlamento autonómico sobre el llamado caso mascarillas y aseguró que responde a un intento de «mancillar» su imagen y la gestión del anterior Gobierno.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen Parlamento de Canarias

En un mensaje difundido en sus redes sociales tras la aprobación del dictamen, Torres afirmó que durante la pandemia, Canarias dio «un ejemplo» al registrar el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de España y denunció que en los últimos tres años ha sido objeto de una campaña de «difamación, acoso, insidia e injuria».

«Manipulación de partidos políticos»

El dirigente socialista señaló que el informe parlamentario solo lo han respaldado CC, PP y Vox, a los que ha acusado de utilizar la comisión de investigación como un instrumento político tras quedarse «solos» en la votación.

A su juicio, el documento omite deliberadamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia de Cuentas, cuyos responsables, ha dicho, avalaron la legalidad de los contratos con las empresas RR7 y Soluciones de Gestión, implicadas en el caso.

Torres ha criticado que, a su juicio, el dictamen seleccione únicamente los testimonios que interesan a sus autores y obvie otros comparecientes, además de comparar la gestión de Canarias con la de islas de otros países en lugar de hacerlo con Baleares.

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«Estamos ante una manipulación de partidos políticos que no soportan que ganáramos las elecciones en el año 2023 y utilizan esta comisión de investigación como arma contra Torres para intentar mancillar su imagen y también su gestión», afirmó el ministro sobre sí mismo.

Torres lamentó además que la comisión terminara siendo «un paripé» y reprochó la filtración de información que, según ha dicho, debía permanecer reservada durante los trabajos parlamentarios.

Pese a ello, el ministro aseguró que seguirá desarrollando un trabajo «serio, riguroso, permanente, honesto y honrado» y reconoció que su Gobierno pudo cometer errores, aunque siempre, ha dicho, «dando la cara» por el bienestar de los canarios.