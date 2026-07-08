El capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife expuso ante el Consejo de la OMI y más de un centenar de observadores internacionales las actuaciones desarrolladas para hacer frente a la crisis sanitaria

La Dirección General de la Marina Mercante presentó este miércoles ante el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) la gestión del brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius como un modelo de actuación basado en la coordinación entre administraciones y la cooperación internacional.

Marina Mercante saca pecho por la gestión del Hondius ante la Organización Marítima Internacional. Imagen Reuters

José Antonio Conde, capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, expuso ante las delegaciones de los 40 Estados miembros del Consejo de la OMI y más de un centenar de observadores internacionales las actuaciones desarrolladas por la Administración marítima española para hacer frente a la crisis sanitaria, según informó en una nota el Ministerio de Transportes.

A juicio del capitán, el éxito de la operación fue posible gracias a la coordinación entre la autoridad sanitaria, la autoridad marítima, la autoridad portuaria y los servicios de protección civil.

Seguimiento total del buque MV Hondius

Conde destacó que la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante que autorizó la entrada del crucero en el puerto de Granadilla, frente a la negativa a última hora del Gobierno canario, permitió gestionar la emergencia en un enclave «con ventajas operativas».

Según subrayó Conde, al tratarse de un puerto industrial alejado de zonas pobladas, contaba con espacio suficiente para manejar un elevado número de personas, situado tan solo a seis kilómetros del aeropuerto internacional de Tenerife Sur.

La Capitanía Marítima realizó un seguimiento del buque desde que tuvo conocimiento del brote, lo escoltó con medios de Salvamento Marítimo desde su entrada en la zona marítima protegida de Canarias, estableció un perímetro de navegación restringida de una milla en torno al crucero y ordenó el cierre temporal del puerto antes de su llegada, ahondó.

Asimismo, supervisó, junto con las autoridades sanitarias, el traslado de los pasajeros a embarcaciones auxiliares y su desembarco en el puerto de Granadilla.