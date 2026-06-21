El Ministerio de Sanidad cerró este sábado la gestión del brote de hantavirus del Hondius

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que ha acabado la cuarentena de los pasajeros del barco Hondius, en el que se produjo un brote de hantavirus y que fue evacuado en el puerto de Granadilla (Tenerife), sin que se haya producido contagios en Canarias.

Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Imagen archivo.

El Ministerio de Sanidad cerró este sábado la gestión del brote de hantavirus. Todo ello, después de que todas las personas en seguimiento hayan finalizado la cuarentena. Además, con resultados negativos y tras el alta hospitalaria de los dos casos positivos.

Organización Mundial de la Salud

«La operación en su conjunto culmina siendo un éxito». Afirmó el ministro en sus redes sociales, en las que afirma que el Gobierno de España actuó con rigor y responsabilidad.

Además considera que Canarias, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, se mostró ante el mundo «como el puerto seguro que es. De primer nivel y capaz de activar protocolos de altísima exigencia«.

Territorio europeo

En su opinión, hay que hacer una reflexión seria sobre lo ocurrido y señala que Canarias es un territorio europeo con una posición privilegiada en el Atlántico. En concreto, tanto para el comercio, como para el turismo. Además, si las circunstancias lo exigen, para brindar auxilio con garantías.

«Ante una emergencia así, los mensajes alarmistas, sin fundamento y atemorizadores no conducen a nada más que a la confusión y a quedar en evidencia» señala el ministro en alusión a la oposición del Gobierno de Canarias de que el barco atracara en un puerto de las islas ante el riesgo de contagio.