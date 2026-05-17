La llegada del crucero está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes

El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que permanecen a bordo.

Imagen archivo RTVC.

El barco navega este fin de semana rumbo al mayor puerto de Europa con 27 personas aún en la embarcación, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos empleados neerlandeses del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

Velocidad de navegación del barco

La llegada del crucero está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes, pero esta previsión puede variar dependiendo de la velocidad de navegación del barco y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle, explicó a EFE un portavoz de la Autoridad Portuaria.

En el puerto de Róterdam ya se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque las autoridades aún no han decidido si estos permanecerán allí durante la totalidad de las seis semanas completas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.

De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.