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El Puerto de Róterdam se prepara para recibir al crucero del hantavirus

Redacción RTVC
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La llegada del crucero está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes

El puerto neerlandés de Róterdam se prepara para recibir este lunes al crucero polar MV Hondius, escenario de un brote de hantavirus andino que ha dejado tres fallecidos y varios contagios confirmados, mientras las autoridades sanitarias ultiman un operativo de cuarentena y vigilancia médica para los tripulantes que permanecen a bordo.

La llegada del crucero está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes
Imagen archivo RTVC.

El barco navega este fin de semana rumbo al mayor puerto de Europa con 27 personas aún en la embarcación, entre ellas 25 miembros de la tripulación y dos empleados neerlandeses del Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos (RIVM), encargados de supervisar la situación sanitaria durante la travesía.

Velocidad de navegación del barco

La llegada del crucero está prevista entre las 10:00 y las 12:00 hora local (8:00 y 10:00 GMT) de este lunes, pero esta previsión puede variar dependiendo de la velocidad de navegación del barco y de la gestión de la autorización de su acceso al muelle, explicó a EFE un portavoz de la Autoridad Portuaria.

En el puerto de Róterdam ya se han instalado 23 cabinas temporales para alojar a la tripulación internacional, aunque las autoridades aún no han decidido si estos permanecerán allí durante la totalidad de las seis semanas completas de cuarentena obligatoria, o si algunos viajarán a sus países de origen.

De las personas que siguen a bordo, cuatro son ciudadanos neerlandeses que podrán completar la cuarentena en sus domicilios; mientras que los otros 23 son tripulantes extranjeros: 17 filipinos, 4 ucranianos, un ruso y un polaco.

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