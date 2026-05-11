CD Tenerife vs Pontevedra CF | J37 Primera Federación 25-26

CD Tenerife vs Pontevedra CF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 17 de mayo. Partido correspondiente a la J37 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

CD Tenerife y Pontevedra CF se enfrentan este domingo 17 de mayo, a partir de las 16:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 37 de la Primera Federación.

CD Tenerife vs Pontevedra CF | J37 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras perder 2-1 en su visita al Unionista de Salamanca. El equipo de Álvaro Cervera es líder además de que ya ha consolidado su ascenso a Segunda División.

Por su parte, el Pontevedra CF se encuentra en puestos de playoff de ascenso. El equipo ha ganado catorce partidos, habiendo empatado quince y perdido siete encuentros.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y Pontevedra CF

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 73 puntos. Por su parte, el Pontevedra CF ocupa la cuarta posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 57 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y Pontevedra CF

El CD Tenerife y el Pontevedra CF se han enfrentado solamente cuatro veces, el Tenerife ganó uno de ellos, el Pontevedra ganó otro y los otros dos terminaron en empate. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado otros dos y perdido el último.

Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro habiendo empatado dos de sus últimos cinco partidos y ganado los otros tres.

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