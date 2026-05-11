Ambas instituciones trabajarán en un convenio para proteger y recuperar espacios del patrimonio portuario de Santa Cruz de Tenerife

Patrimonio Cultural y Puertos de Tenerife impulsan la conservación del patrimonio portuario. Gobierno de Canarias

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife han iniciado una nueva línea de colaboración para preservar varios espacios patrimoniales situados en el entorno portuario de la capital tinerfeña.

Durante una visita técnica, ambas instituciones acordaron avanzar en la firma de un convenio de cooperación destinado a conservar y revalorizar estos bienes culturales.

Además, el recorrido incluyó visitas al Silo, el Muelle de Cory, la Batería del Bufadero y los túneles del Barrio de La Alegría. En la jornada participaron el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, junto a sus equipos técnicos y la historiadora del arte Amara Florido.

Se busca darle un uso social y abierto

Uno de los principales focos de atención fue el Silo de Santa Cruz de Tenerife, considerado un ejemplo único de arquitectura industrial de la posguerra y el único silo portuario de tipo P que se conserva en España. Las instituciones destacaron la importancia de evitar su demolición y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, Amara Florido elaborará un informe técnico sobre el inmueble, mientras ambas administraciones estudian fórmulas para darle un uso social y abierto a la ciudadanía.