Força Lleida vs Dreamland Gran Canaria | J32 Liga Endesa 25-26

Força Lleida vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 17 de mayo. Partido correspondiente a la J32 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Força Lleida y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 17 de mayo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga Endesa.

Força Lleida vs Dreamland Gran Canaria | J32 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es decimotercero en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 29 contra el Barcelona. Mientras que el equipo leridano llega al encuentro tras ganar ante el Bilbao Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Força Lleida y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, el Força Lleida ocupa la decimotercera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Força Lleida y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de ellos.

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