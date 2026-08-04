El pívot grancanario Fran Guerra se une al Gran Canaria para apuntalar el juego interior del equipo que la próxima temporada militará en la Primera FEB

El pívot grancanario Fran Guerra con la selección española. Imagen CB Gran Canaria

El pívot grancanario Fran Guerra se une al proyecto del Gran Canaria para esta próxima temporada en Primera FEB. El pívot, internacional con España, apuntala así el juego interior del conjunto dirigido por Bruno Savignani y hará pareja con Luke Fischer en la posición. El jugador llega a la isla tras el acuerdo alcanzado con su club de origen, La Laguna Tenerife.

Tras dar sus primeros pasos baloncestísticos en el barrio capitalino de Pedro Hidalgo, su primer equipo federado fue el Ciudad de Telde. Del club teldense dio el salto, sin haber cumplido aún los 18 años, al Club Estudiantes para jugar en su equipo de Liga EBA. En la entidad colegial acabó de formarse como un pívot potente, con capacidad de intimidación y recursos en la pintura. Tal fue así, que fue integrante de la Selección Sub20 que logró el bronce en 2012, siendo además de unos los hombres clave ese verano. Ese año ya había debutado en Liga Endesa con la elástica colegial.

Fran Guerra militó en el Força Lleida en la campaña 14-15, promediando 12,1 puntos y 6,3 rebotes en su primer curso en LEB Oro. Después de no contar con muchas oportunidades en el primer equipo del Estudiantes en la temporada 15-16, volvió a salir para demostrar su nivel. Esta vez lo hizo en Ourense, con medias de 13,3 puntos y 6,1 rebotes. Ese año contribuyó al ascenso del equipo gallego a la élite compartiendo vestuario con el también grancanario, y ahora compañero de nuevo, Christian Díaz.

Siete temporadas en el CB Canarias

Tras otros dos buenos cursos en Palma y Melilla, le llegó la oportunidad de jugar con asiduidad en Liga Endesa de la mano del CB Canarias, hoy La Laguna Tenerife. En estas últimas siete temporadas en el equipo canarista, Fran Guerra se ha confirmado como uno de los mejores pívots nacionales de la categoría, ayudando al equipo lagunero a lograr títulos internacionales y a asentarse en la élite. Su buen hacer le llevó a debutar como internacional absoluto en febrero de 2021, en la fase clasificatoria para el Eurobasket 2022.

Según informa el club grancanario, Guerra acepta con ganas e ilusión el reto de ser una de las referencias interiores de un Gran Canaria que estará capitaneado por Bruno Savignani en este curso en Primera FEB.