El detenido acumulaba 28 detenciones anteriores y le constaban dos requisitorias judiciales en vigor

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de amenazas graves, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia y desobediencia, tras protagonizar un violento altercado con armas blancas y enfrentarse posteriormente a los policías que trataban de arrestarlo.

Reducido con un inmovilizador eléctrico un hombre armado que amenazó con apuñalar a los agentes / Imagen archivo

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas de Seguridad Ciudadana tras recibirse un aviso por una riña con armas blancas en las inmediaciones de un establecimiento de hostelería del barrio de Cruz del Ovejero.

Los hechos

Según las primeras averiguaciones, el ahora detenido amenazó con una navaja a otro hombre y comenzó a intimidar a las personas que intentaban mediar en la pelea, llegando incluso a agredir físicamente a varias de ellas.

Tras ser desarmado por los presentes, abandonó el lugar, aunque regresó pocos minutos después acompañado de varias personas y portando un cuchillo de mayores dimensiones, lo que provocó la huida de clientes y trabajadores del establecimiento.

Gracias a la información facilitada por los testigos, los agentes localizaron al sospechoso atrincherado en un inmueble abandonado de la calle San Matías.

Intervención policial

Durante la intervención, el hombre hizo caso omiso a las reiteradas órdenes policiales para que entregara el arma, profiriendo amenazas como «como se acerquen los apuñalo» y «no me cogerán vivo», mientras trataba de dificultar el acceso de los agentes e intentaba huir por el interior del edificio.

Ante el riesgo inminente para la integridad de los policías y tras agotar las posibilidades de diálogo, los agentes hicieron uso del inmovilizador eléctrico de dotación, logrando neutralizar la amenaza y proceder a su detención.

Posteriormente localizaron oculta en el inmueble el arma utilizada durante los hechos.

El detenido tenía antecedentes

Al detenido le constaban 28 detenciones policiales anteriores y tenía en vigor dos requisitorias judiciales de búsqueda, detención y presentación, por lo que, además de las diligencias instruidas por estos hechos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente