La detención se ha producido después de que una de las víctimas interpusiera una denuncia, en la que informó de que había sido asaltada

Un menor ha sido detenido como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos la madrugada del pasado 23 de mayo en el municipio de Mogán, en Gran Canaria, en los que presuntamente hizo uso de la técnica del mataleón contra sus víctimas.

Guardia Civil / Delegación del Gobierno – Archivo

Según ha informado este martes la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una de las víctimas, que manifestó haber sido asaltada mientras caminaba por una zona de paso próxima a un área comercial de Mogán.

En ese momento, y según se pudo constatar durante la investigación policial, dos agresores la abordaron por la espalda de forma sorpresiva, la inmovilizaron mediante la técnica del mataleón, una maniobra de estrangulamiento que puede provocar pérdida de consciencia en segundos y un riesgo real para la vida de quien la sufre, le sustrajeron diversos efectos personales y huyeron después.

Modus operandi

Una de las principales líneas de investigación se centró en determinar el modo de actuación y los desplazamientos realizados por los presuntos autores, gracias a lo cual los agentes recabaron imágenes y datos de distintos operadores, lo que les permitió relacionar a uno de los presuntos autores con los hechos investigados mediante el análisis conjunto de grabaciones y comparativas fotográficas.

Paralelamente, y cuando la investigación se encontraba avanzada, la Guardia Civil recibió una segunda denuncia por un robo cometido la misma madrugada en una calle de la localidad de Mogán, con características prácticamente iguales a las de la primera denuncia presentada.

Cámaras de seguridad

Las grabaciones obtenidas de un establecimiento, próximo al lugar, permitieron comprobar que ambos hechos habían sido cometidos por los mismos agresores y siguiendo un idéntico patrón criminal.

Las imágenes mostraban cómo una de las víctimas llegó a quedar inconsciente tras el estrangulamiento, permaneciendo tendida en el suelo con claros signos de desorientación al recuperar la consciencia, mientras los agresores abandonaban el lugar sin prestarle ningún tipo de auxilio.

Autores coordinados

Los investigadores determinaron además que los autores actuaban de forma coordinada y con un reparto claro de funciones: mientras uno de ellos inmovilizaba violentamente a las víctimas mediante la maniobra de estrangulamiento, el otro registraba sus pertenencias y sustraía los objetos de valor.

Asimismo, seleccionaban zonas con escasa afluencia de personas y víctimas que transitaban solas, incrementando así sus posibilidades de éxito y reduciendo la capacidad de reacción de los perjudicados.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, autoridad competente encargada de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras, la investigación se mantiene abierta para la plena identificación del segundo implicado en los hechos.