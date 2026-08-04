La iniciativa actúa como hoja de ruta para la gobernanza compartida del espacio geopolítico de la Macaronesia y su área de influencia africana en el marco el proyecto ATLANTE

Canarias, Madeira y Azores refuerzan su cooperación con el proyecto ATLANTE como hoja de ruta. Imagen Gobierno de Canarias

Canarias, Madeira y Azores apuestan por seguir reforzando su cooperación en el marco del proyecto estratégico ATLANTE, la iniciativa que actúa como hoja de ruta para la gobernanza compartida del espacio geopolítico de la Macaronesia y su área de influencia africana. Durante un encuentro celebrado en Terceira, los socios europeos del programa Interreg MAC 2021-2027 evaluaron los avances alcanzados, revisaron las actuaciones en curso y definieron los nuevos ejes de colaboración con los siete países africanos que participan en este proyecto: Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.

ATLANTE, liderado por la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, tiene como objetivo mejorar la gobernanza de la cooperación en el espacio geográfico del archipiélago mediante la creación de marcos comunes de diálogo y coordinación institucional, facilitando la identificación de prioridades compartidas, estrategias conjuntas y actuaciones de interés común.

El proyecto, según informa un comunicado, sucede al anterior HEXAGONE y consolida un espacio estable de trabajo entre las tres regiones europeas y los países africanos socios, con la participación adicional de las Autoridades Nacionales del Interreg MAC de España y Portugal.

Compromiso común

Los socios europeos analizaron durante la reunión los resultados ya alcanzados y debatieron nuevas oportunidades de colaboración para potenciar el impacto de las acciones desarrolladas. El encuentro reafirmó el compromiso común de las regiones ultraperiféricas para profundizar la cooperación, promover sinergias y garantizar una implementación eficaz de las iniciativas estratégicas previstas en el marco del proyecto.

En representación de Canarias participaron en este encuentro de trabajo el director general de Relación con África, Luis Padilla; y la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto. También asistieron la directora regional de Asuntos Europeos y Cooperación Externa de Azores, Sandra García; y la directora regional de Asuntos Europeos de Madeira, Fernanda Cardoso.

Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, cofinanciado por el FEDER, y un periodo de ejecución hasta diciembre de 2029, ATLANTE consolida el papel de Canarias como plataforma estratégica de cooperación entre Europa y África, favoreciendo la generación de nuevas iniciativas conjuntas, el fortalecimiento de la gobernanza multinivel y la construcción de alianzas estables entre administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas y sociedad civil.

Siete países africanos beneficiarios de los proyectos

En el marco del proyecto, ya se han presentado en los siete países africanos beneficiarios los 34 proyectos aprobados en junio de 2024, correspondientes a la primera convocatoria pública del Programa MAC, que licitó el 60% del FEDER disponible de los ejes 1 (MAC Inteligente), 2 (MAC Verde) y 3 (MAC Movilidad).

Estos proyectos abarcan ámbitos como la economía verde, azul y circular; la I+D+i; la competitividad e innovación de las pymes; el turismo sostenible; la formación profesional; la lucha contra el cambio climático; la biodiversidad y el medio ambiente.

En el eje 3, se presentaron los tres proyectos aprobados para la mejora de la gestión de la migración en origen y destino, dos de los cuales (COMPASS y SEIMLAB) incluyen acciones de formación profesional orientadas al mercado laboral. Además, en agosto de 2025 se aprobaron 16 proyectos adicionales destinados a la capitalización de resultados en el ámbito de la resiliencia climática.

60 millones ejecutados

Ahora está en marcha la tercera convocatoria del Programa MAC. Recibió 118 propuestas, de las cuales el Comité de Dirección aprobó 26 proyectos el pasado 28 de mayo, completando así el 40% restante de los fondos FEDER del Programa. Estos nuevos proyectos serán presentados en los siete países beneficiarios a través de ATLANTE, que ya ha establecido un calendario orientativo: la primera presentación tendrá lugar en Mauritania en diciembre de 2026.

En este sentido, se informó del grado de cumplimiento financiero del proyecto, con una ejecución próxima al 30%, lo que implica que ya se han invertido casi 60 millones de euros de los 198 millones de financiación con que cuenta el Interreg MAC 2021-2027.

En el encuentro, celebrado en el Palacio de los Capitanes Generales de Angra do Heroísmo, se avanzó en la puesta en marcha de los grupos temáticos de formación profesional y energía y agua, cuya primera reunión se celebrará de forma telemática con expertos y representantes institucionales de los siete países socios.

Asimismo, se expusieron los trabajos que impulsa la Dirección General de Relaciones con África para coordinar los fondos MAC con otros financiadores internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, con el fin de ampliar las oportunidades de cooperación y reforzar el impacto de las actuaciones en el espacio MAC.