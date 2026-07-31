Calima y temperaturas de hasta 39 grados este viernes en Canarias

Este viernes continúan las altas temperaturas en Canarias. En las últimas horas se han superado los treinta grados en muchos puntos de las islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas y presencia de calima en altura, que podrá ser significativa en medianías y cumbres de las islas montañosas, además de temperaturas que podrán alcanzar o superar los 34 ºC en varios puntos de las islas, con máximas de hasta 39 ºC localmente en Gran Canaria.

Canarias activa las alertas por calor.En la foto, atardecer ho mirecoles en el barrio de Majada Marcial en Puerto del Rosario. En Fuerteventura se espara que mañana los termometros superen los 33 grados en algunas zonas. EFE/Carlos de Saá.

Amplias zonas de medianías y cumbres alcanzarán los 30 – 32 ºC, especialmente las orientadas al sur y oeste, así como en el interior y sur de Lanzarote.

Además, se podrán alcanzar o superar los 37 º C en vertientes y cumbres del sur de Gran Canaria, y los 34 – 35 ºC en medianías del oeste, sur y este de Tenerife, vertiente sur de La Gomera y zonas de interior y sureste de Fuerteventura.

Las temperaturas mínimas podrán ser altas en especial en Gran Canaria

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, interior sur de Lanzarote y sur de Jandía, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada.

En el mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros.

Este jueves se superaron en muchos puntos de Canarias los treinta grados