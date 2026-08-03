Televisión Canaria ofrece este martes la celebración de esta tradicional fiesta grancanaria a partir de las 11:50 de la mañana

Este lunes los vecinos del municipio de Agaete ultiman todos los detalles festivos. Mañana martes arranca uno de los eventos más esperados de la isla. Televisión Canaria emite este martes 4 de agosto la popular fiesta de la Bajada de la Rama desde Agaete.

Agaete se prepara para su popular fiesta de la Bajada de la Rama / Imagen RTVC

Televisión Canaria conectará en directo a partir de las 11:50 horas. En ese momento, la fiesta alcanzará su mayor apogeo en el pueblo. Los espectadores podrán ver el recorrido completo. Asimismo, las bandas de Agaete y Guayedra pondrán el ritmo musical a la jornada. Estos grupos actuarán como pregoneros de las fiestas de este año. También participará activamente la conocida banda Clandestina.

Por otro lado, los tradicionales papagüevos acompañarán a los músicos en su camino. Juntos recorrerán la distancia desde el pueblo hasta el puerto de Las Nieves. Allí los rameros golpearán sus ramas en el mar.

Nuevas figuras y tradición

La fiesta cuenta con un nuevo integrante muy especial. Rafa García, encargado de los papahuevos, anuncia la llegada del Perola. García destaca que este querido vecino tenía un bar muy conocido. Ahora mismo, ultiman su vestimenta para dejarlo muy guapo.

Por su parte, la voluntaria Pepa Martín valora mucho esta costumbre. Afirma que bailar un papahuevo supone un sentimiento único.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Gastronomía y hostelería local

Por otro lado, los comercios locales también ultiman todos sus preparativos. Juana María Pérez, del establecimiento Barra Medina, prepara sus mejores platos. Esta hostelera ofrece elaboraciones totalmente caseras a los asistentes. Ella destaca su deliciosa carne mechada y su ensaladilla rusa.

También, Andrade Jiménez, de la tasca Los Berrazales, asegura que esta multitudinaria celebración ayuda a superar la temporada baja.

Seguridad y fin de fiesta

Mientras tanto, la organización vigila de cerca las condiciones meteorológicas actuales. La alcaldesa María del Carmen Godoy solicita mucha precaución a todos. En este sentido, la regidora confirma que obedecerán cualquier alerta oficial.

La Diana y el inicio de la fiesta

La maratoniana jornada arranca de madrugada con La Diana. Un desfile musical despierta al pueblo a las cinco de la mañana. Este acto tiene lugar en el frontis del Ayuntamiento de Agaete.

A continuación, el evento central comienza puntualmente a las diez de la mañana. Los asistentes inician La Rama en el lateral de la Iglesia de la Concepción. Concretamente, la multitud parte de la calle Juan Valls y Roca.

De igual forma, los rameros recorren las calles llevando sus ramas en alto. Ellos participan activamente en un ambiente cargado de entusiasmo y buen humor. Este gesto ancestral busca invocar las ansiadas lluvias.

Culminación en Las Nieves y La Retreta

Posteriormente, la música continúa sin pausa durante toda la tarde. La banda llegará a la Ermita de Las Nieves sobre las seis de la tarde. En ese punto, el fervor alcanza niveles máximos entre los asistentes.

Finalmente, la celebración culmina por la noche con el acto de La Retreta. Esta cita musical comienza a las diez de la noche. La gente regresa nuevamente al lateral de la Iglesia de la Concepción. Agaete despide así su día más importante del año con gran alegría.