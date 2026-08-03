El transporte público regular de GuaguaGomera contará con nuevas conexiones desde San Sebastián

Nuevas conexiones y mayor frecuencia en el transporte público de la isla de La Gomera a partir del último trimestre del año. Un anuncio que ha hecho el servicio de GuaguaGomera.

Existirán nuevas conexiones a primera hora de la mañana desde San Sebastián hacia el norte y hacia el sur de la isla. Así como más servicios entre municipios y rutas que también seguirán funcionando los fines de semana y días festivos.

Imagen de archivo de GuaguaGomera / RTVC

Entre algunas de las principales novedades se encuentra la incorporación de salidas desde las 07:00 horas desde San Sebastián de La Gomera hacia Valle Gran Rey y también hacia Vallehermoso.

En ambas líneas, la primera guagua no salía hasta las 10.30 horas, por lo que el nuevo horario agrega una diferencia de tres horas y media.

Otras líneas con mayor frecuencia

Además, se ampliará el servicio de la línea 3, que enlaza Alajeró con San Sebastián. En dirección Alajeró–San Sebastián se sumarán dos nuevas expediciones, con salidas a las 10.00 y a las 17.00 horas, mientras que en el trayecto San Sebastián–Alajeró se incorporará una nueva salida a las 19.00 horas.

Por su parte, la línea que une Vallehermoso con Valle Gran Rey incrementará sus servicios de lunes a sábado, pasando de tres a cinco frecuencias por sentido.

Los horarios definitivos y el resto de los detalles relativos a estas nuevas frecuencias se harán públicos una vez quede definida la programación completa de rutas que entrará en funcionamiento durante el último trimestre de este año.