La Gomera registra 300.000 viajeros en transporte público en los primeros diez meses del año, un 130 % más que en 2012, con 180.000 usuarios del Bono Residente Canario

La Dirección General de Tráfico ha reiterado que los coches deberán ir desapareciendo de las ciudades, una tendencia que La Gomera ya comienza a reflejar en su movilidad diaria.

Las imágenes de 2012 muestran un uso mucho menor del transporte público: entonces se registraron 127.000 pasajeros en las guaguas de la isla.

En 2025, la realidad es muy distinta. Durante los diez primeros meses del año se contabilizan 300.000 viajeros, lo que supone un incremento del 130 % respecto a hace trece años.

La Gomera dispara el uso del transporte público mientras la DGT insiste en reducir los coches en las ciudades. RTVC

Bono Residente Canario

De ellos, 180.000 han utilizado el Bono Residente Canario, una medida que también beneficia a vecinos procedentes de otros países que viven, tributan y generan actividad económica en la isla.

Los usuarios destacan la comodidad y seguridad del servicio, clave para desplazamientos cotidianos como acudir al médico, ir a trabajar o recorrer largas distancias entre municipios.

De cara a las compras navideñas, las autoridades locales animan a optar por el transporte público para evitar atascos y problemas de aparcamiento.

Según la ONG WWF, viajar en guagua puede contaminar hasta 300 veces menos que hacerlo en coche, un dato que refuerza el camino que La Gomera ha emprendido hacia una movilidad más sostenible