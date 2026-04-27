Consulta el horario del UD Las Palmas vs Real Valladolid CF, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J38 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y Real Valladolid CF se enfrentan este domingo 3 de mayo, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs Real Valladolid CF | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-0 en casa al Leganés. El equipo de Luis García ya no se encuentra en puestos de playoff, pero está con los mismos puntos. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Valladolid CF se encuentra en mitad de la tabla. El equipo que tiene 43 puntos busca poder mantenerse en la división de plata.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 8ª posición, con 60 puntos. Por su parte, el Real Valladolid CF ocupa la decimoquinta posición. El conjunto vallisoletano se encuentra con 43 puntos, 17 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y Real Valladolid CF

En los últimos cinco enfrentamientos entre el Cádiz CF y la UD Las Palmas, Las Palmas ha ganado tres de ellos, uno acabó en empate y el otro lo ganó el Real Valladolid. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo vallisoletano llega al encuentro habiendo perdido dos de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros dos.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y Real Valladolid CF

Alineaciones de UD Las Palmas y Real Valladolid CF

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