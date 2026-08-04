Jefté no se ha mordido la lengua al afirmar que su objetivo es «ascender» a Primera, aunque cree que primero deberán alcanzar los 50 puntos para la permanencia

Jefte asegura que llega en el mejor momento de su carrera para aportar «trabajo y goles» / Perfil de Instagram de la UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas Jefté Betancor ha asegurado este martes en su presentación oficial que está en el mejor momento de su carrera, «en lo personal y en lo futbolístico», y que llega para dar su «mejor versión», aportando al equipo amarillo «trabajo y goles».

Con pasado en los filiales del CD Tenerife, el ariete isleño recuerda que no se he escondido nunca y que la Unión Deportiva «es el equipo de mi vida desde pequeñito», por lo que está «muy feliz» de volver, y no le importaría meterle tres goles al equipo blanquiazul cuando lleguen los esperados derbis canarios, ya en 2027.

Vuelta a casa

El delantero grancanario, de 33 años, ha firmado un contrato largo para su edad, hasta 2029, y vivirá su segunda etapa en el club isleño, aunque en la primera, hace una década, no llegó a debutar con el equipo profesional, circunstancia que en este momento agradece: «Las cosas pasan por algo, el mejor momento era ahora», ha apuntado.

Jefté no se ha mordido la lengua al afirmar que su objetivo es «ascender» a Primera División, aunque cree que primero deberán alcanzar los 50 puntos para la permanencia.

Un jugador «con mucho arraigo»

Tras incorporarse en la finalizada concentración de Marbella, donde ya anotó su primer gol de amarillo, el delantero admite que está «asimilando» lo que Rubén de la Barrera quiere de él, e intuye que el entrenador gallego lo hará jugar como «un punta referencia dentro del área».

Por su parte, Luis Helguera, director deportivo de la UD Las Palmas, ha presentado a Jefté como un jugador «con mucho arraigo» que les dará «un salto de calidad» en la delantera.

La Unión Deportiva iniciará la temporada 2026-2027 de LaLiga Hypermotion el próximo día 16 en Gran Canaria frente al Albacete Balompié, precisamente el equipo en el que Jefte firmó dieciocho goles la pasada campaña, cedido por el Olimpiacos griego, y entre ellos dos tantos decisivos que supusieron la sorpresiva eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey.