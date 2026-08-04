La desaladora de Fonsalía, con una inversión de 4,3 millones para su mejora y ampliación, suministrará a los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje

Desaladora de Fonsalía. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), ha concluido las obras de mejora y ampliación de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Fonsalía, en Guía de Isora. Se trata de una infraestructura que ya trabaja a pleno rendimiento suministrando 21.000 m³ de agua diarios (el equivalente a 8,4 piscinas olímpicas) y que garantizan los aportes necesarios para cubrir gran parte de las necesidades hídricas de las poblaciones de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje. De este total, 12.000 m³ de agua desalada de buena calidad se destinan para el regadío, cubriendo de esta forma la demanda del campo en estos municipios.

Según informa un comunicado, los trabajos de modernización y ampliación han permitido elevar la capacidad de producción de la planta de los 14.000 m³ diarios originales hasta los 21.000 actuales, reforzando la red de suministro del oeste. No obstante, el límite de trabajo permite alcanzar los 22.600 m³, aunque esta capacidad está reservada para situaciones de extrema necesidad, con el objetivo de preservar la integridad de las instalaciones y evitar posibles averías o roturas.

4,3 millones de euros de inversión

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que “esta actuación, junto con las mejoras de emergencia realizadas en 2024, demuestra el compromiso del Cabildo con la gestión responsable del agua, implicándose en inversiones eficaces y medidas técnicas que priorizan el suministro, la continuidad del servicio y la protección de las instalaciones”.

La responsable de Aguas explica que “la inversión realizada, que alcanza los 4,3 millones de euros y que contempla la sustitución de membranas y la implantación de un cuarto módulo para mejorar la eficiencia de la desaladora del Oeste, no solo incrementa caudales en un lugar en donde era necesario, sino que fortalece la red de abasto público y de riego en un territorio que ha estado sometido históricamente a un gran estrés hídrico”.

Blanca Pérez pone en valor el trabajo realizado “para sostener el sistema donde realmente hace falta garantizando el agua a los vecinos del Oeste, pero también el aporte de 12.000 m³ de agua al día para el riego. No obstante, esta medida está condicionada que no dependen directamente de la gestión del CIATF, como son la aparición de averías en la red, paradas de mantenimiento, incidencias o necesidades de los ayuntamientos”, entre otras.

Trabajos desde 2023

Los trabajos para la implantación de un cuarto módulo comenzaron en octubre de 2023. La actuación tenía como objetivo aumentar en 7.000 m³ diarios la producción de la planta, que hasta entonces contaba con una capacidad máxima de 14.000 m³ al día. La obra destinada a este cuarto módulo supuso una inversión de algo más de 3,2 millones de euros.

Anteriormente tras la declaración de Emergencia Hídrica del 29 de mayo de 2024, se ejecutó una obra de emergencia destinada a mejorar de manera urgente el rendimiento de la instalación. Entre las medidas adoptadas se incluyó el cambio de las membranas por otras de mayor eficiencia, lo que permitió incrementar la producción en otros 3.600 m³ diarios. Esta actuación contó con un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros y concluyó el 20 de agosto de 2024.

Una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento, la desaladora dispone actualmente de una capacidad de producción de 21.000 m³ diarios, alcanzando los 22.600 m³ si fuera necesario.

El agua producida por la planta se destina al abastecimiento de los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje. Además, 12.000 m³ de la producción se impulsa desde el depósito de Las Charquetas, hasta la balsa de Lomo del Balo. Desde esta infraestructura se distribuye el agua destinada al riego agrícola de la comarca, contribuyendo así a garantizar el suministro necesario para la actividad agraria en el sur y oeste de Tenerife.