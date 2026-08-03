El Ayuntamiento pondrá en circulación 20.800 bonos para impulsar el comercio local con descuentos de hasta el 50 % según la modalidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo y en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), habilitará este martes a las 12:00 horas la venta de los Bonos Consumo a través de su página web. La iniciativa alcanza su sexta edición y se consolida como una de las principales herramientas de apoyo al comercio local y de dinamización de la actividad económica del municipio.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que “apoyar al comercio local es apostar por el desarrollo económico, el empleo y la calidad de vida de nuestros barrios. Desde el Ayuntamiento continuamos promoviendo iniciativas que fortalezcan el tejido comercial, incentiven el consumo en los establecimientos de proximidad y contribuyan a dinamizar la economía de la ciudad”.

Bermúdez añadió que “Programas como Bonos Consumo reflejan el valor de la colaboración entre las administraciones y el sector empresarial para ofrecer oportunidades tanto a los comercios como a la ciudadanía, consolidándose como una herramienta eficaz para impulsar la actividad económica en Santa Cruz”.

Dos modalidades y más de 20.000 bonos

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, destacó que “esta nueva edición de Bonos Consumo refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el comercio de proximidad, incrementando la aportación municipal hasta el 40 % del valor de cada bono para ofrecer un mayor beneficio a la ciudadanía y estimular las compras en los establecimientos adheridos. Asimismo, mantenemos una campaña de alcance municipal, presente en los cinco distritos”.

Además, señaló que “Los Bonos Consumo se han consolidado como una de las iniciativas de mayor éxito para dinamizar el comercio local, por lo que esperamos una excelente respuesta por parte de la ciudadanía. Invitamos a todas las personas interesadas a no dejar pasar esta oportunidad y a realizar la compra de sus bonos desde el inicio de la campaña para beneficiarse de un mayor ahorro en sus compras y, al mismo tiempo, contribuir al crecimiento de nuestro tejido comercial”.

La campaña pondrá en circulación un total de 20.800 bonos, distribuidos en dos modalidades diseñadas para responder a las distintas acciones de dinamización comercial previstas durante este año.

La primera modalidad, denominada Bonos Consumo Santa Cruz, se dirige a los establecimientos adheridos de comercio, restauración y servicios. Se emitirán 16.000 bonos de 25 euros, de los que el Ayuntamiento financiará 10 euros, el 40 % del importe, mientras que el comprador abonará los 15 euros restantes. La iniciativa movilizará 400.000 euros en la economía local, gracias a una aportación municipal de 160.000 euros y a la inversión realizada por los consumidores.

Cada usuario podrá adquirir un máximo de cuatro bonos durante toda la campaña. La distribución inicial contempla 7.500 bonos para Centro-Ifara, 4.400 para Salud-La Salle, 2.200 para Suroeste, 1.500 para Ofra-Costa Sur y 400 para Anaga, aunque el reparto podrá modificarse en función de la demanda.

Bonos para los domingos comerciales

La segunda modalidad corresponde a los Bonos Domingo, creados para incentivar las compras durante las jornadas festivas comerciales autorizadas. Se emitirán 4.800 bonos de 25 euros, financiados al 50 % entre el Ayuntamiento y el comprador, que aportarán 12,50 euros cada uno. La inversión pública ascenderá a 60.000 euros y permitirá generar un gasto total de 120.000 euros.

En esta modalidad, cada persona podrá comprar un máximo de dos bonos por cada domingo comercial, con un límite acumulado de seis durante toda la campaña.

Inscripción para comercios y funcionamiento

Los establecimientos interesados en participar en esta sexta edición ya pueden inscribirse a través de la página web de Bonos Consumo Santa Cruz. Como en campañas anteriores, el límite de facturación de cada comercio aparecerá actualizado en la plataforma, con el objetivo de ofrecer información clara y transparente tanto a los consumidores como a las empresas.

La web también ofrecerá datos de cada establecimiento, como su descripción, teléfono, ubicación e importes canjeados, para facilitar a los usuarios la consulta del listado completo de comercios donde podrán utilizar sus bonos.

Por su parte, los consumidores deberán presentar el DNI en el momento del canje. Además, recibirán un correo electrónico tras cada compra con el saldo disponible de sus bonos.